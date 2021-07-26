Prof. Dr. Orhan Şen, felaketi yaşayan Doğu Karadeniz için uyarıda bulunup riskli olan 6 ili sıraladı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan felaketin izlerini henüz silemeyen Doğu Karadeniz'e Meteoroloji'nin yanı sıra Prof. Dr. Orhan Şen'den de uyarı geldi. Vatandaşa "Dere yataklarından yüksek yerlere çıkın" çağrısına bulunan Şen, riskli illeri "Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin" olarak sıraladı.

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı. Son hava durumu raporunda Doğu Karadeniz'de görülecek şiddetli yağışlara ilişkin uyarılarda bulunuldu.

"ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR YAŞANACAK"

Meteoroloji tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi için yapılan uyarı şöyle:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PROF. DR. ORHAN ŞEN DE UYARDI

Bölgede beklenen yağışlarla ilgili açıklamalarda bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Dere yataklarından yükseklere doğru çıkmaları lazım" diye konuştu.

İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları:

"Hem Avrupa'da hem Avrupa'nın güneyinde bu tür olayların olacağını bekliyorduk ama bu kadar arka arkaya birer hafta aralıklarla sel, su baskını biraz sürpriz oldu aslında Doğu Karadeniz'de. Bir potansiyel enerji birikmesi var doğu Karadeniz üzerinde. Bu enerjinin sönmesi lazım. Onun için de gök gürültülü sağanak yağışları meydana getiriyor bu enerji. Dolayısıyla Samsun'dan Artvin'e kadar olan bölgede yarın, bu gece yarısından itibaren yani Çarşamba sabahına kadar kuvvetli yağış olasılığı gözüküyor."

RİSKLİ İLLER

Komşumuzda bile var ama Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin bu bölgelerde biraz problem olacak gibi gözüküyor. Dere yataklarından yükseklere doğru çıkmaları lazım. Trabzon, Artvin'de risk var. Toprak doymuş vaziyette suya. Geçirgenliği azaldı. Bu illerde sadece bir gün tehlike var. Bu enerjinin boşalması için de gök gürültülü sağanak yağışlar olacaktır. Yarın bir tehlike var Doğu Karadeniz bölgemizde."