Prof. Dr. Okan Yeşilot kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler nelerdir?

Bazı açık oturum programlarına da katılan Okan Yeşilot vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Prof. Dr. Okan Yeşilot kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi üniversitede eğitim veriyor? Tüm bilgiler sizlerle...