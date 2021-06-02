Prof.Dr. Murat Demir"İn Katıldıkları Müdek Akreditasyon Süreçleri Toplantısı Gerçekleştirildi 05-04-2021

Prof. Dr. Murat Demir'in katıldıkları MÜDEK Akreditasyon süreçleri toplantı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Murat Demir'in katıldıkları MÜDEK Akreditasyon süreçleri toplantı gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi lisans programlarının akreditasyon süreçlerindeki tebrübelerin paylaşılması amacıyla adı geçen Fakültenin Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat DEMİR ve Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZDEMİR'in katıldıkları toplantı 02. 04. 2021 tarihinde uzaktan erişim yolu ile gerçekleştirildi. Toplantıya Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Sezen ARAT başkanlık ederken, Fakültemiz Bölüm Başkanları ile ilgili komisyonların üyeleri katıldılar.

Konuşmacıların akreditasyon sürecinde yaşadıkları deneyimlerini, görüş ve önerilerini paylaştıkları toplantı, soru-cevap bölümü ile tamamlandı.

Düzenlenen toplantıya katılan ve değerli katkılar sunan Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat DEMİR ile Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZDEMİR'e teşekkür ediyoruz.

ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Kaynak: Habermetre