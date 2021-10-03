Prof. Dr. Muhammed Atamanalp: Kuraklık üzerine bir de kirliliği yük etmeyelim - Haberler
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Prof. Dr. Muhammed Atamanalp: Kuraklık üzerine bir de kirliliği yük etmeyelim

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Muhammed Atamanalp: Kuraklık üzerine bir de kirliliği yük etmeyelim Prof. Dr. Muhammed Atamanalp: "Su rezervleri düşen su kaynaklarına bir de sorumsuzca hareket edenlerin neden olduğu kirliliğin zararı katlayarak artırıyor" Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Muhammed Atamanalp : Kuraklık üzerine bir de kirliliği yük etmeyelim

Prof. Dr. Muhammed Atamanalp: "Su rezervleri düşen su kaynaklarına bir de sorumsuzca hareket edenlerin neden olduğu kirliliğin zararı katlayarak artırıyor"

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Atamanalp, bu yıl kuraklık ile önemli ölçüde su rezervleri düşen su kaynaklarına bir de sorumsuzca hareket edenlerin neden olduğu kirliliğin zararı katlayarak arttırdığını açıkladı.

Su kaynaklarının belirli bir düzeye kadar kirliliği tamponlama kapasitesi bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Muhammed Atamanalp, "Bu özellikleri ile akarsular bünyelerine farklı sebeplerle aldıkları kirleticileri tolere edebilmektedir. Fakat bu yıl su kapasitelerindeki azalma suların bu göçlerini önemli ölçüde azaltmıştır. Dolayısı ile bundan sonra çevreye karşı duyarlılığımızı daha arttırıp daha dikkatli davranmamız gerekmektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Muhammed Atamanalp: Kuraklık üzerine bir de kirliliği yük etmeyelim

Prof. Dr. Muhammed Atamanalp: Kuraklık üzerine bir de kirliliği yük etmeyelim

Prof. Dr. Muhammed Atamanalp: Kuraklık üzerine bir de kirliliği yük etmeyelim

Prof. Dr. Muhammed Atamanalp: Kuraklık üzerine bir de kirliliği yük etmeyelim
İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Son Dakika Haberleri
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