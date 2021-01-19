Prof. Dr. Mithat Baydur kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mithat Baydur hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
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Prof. Dr. Mithat Baydur kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mithat Baydur hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

19.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:30
Prof. Dr. Mithat Baydur kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mithat Baydur hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Televizyon programlarına konuk olan Prof. Dr. Mithat Baydur'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Prof. Dr. Mithat Baydur kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bazı TV kanallarına konuk olarak çıkan Prof. Dr. Mithat Baydur merak ediliyor. Peki Prof. Dr. Mithat Baydur kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

PROF. DR. MİTHAT BAYDUR KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Sarıyer Pertevniyal Okulu'nda tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamladığı Lise eğitimini takiben, bir süre Orta-Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okudu.Ancak daha sonra, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde tamamladı.

Lisans öğretimi sonrası,Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Yüksek Lisans diploması aldı. Yine Boğaziçi Üniversitesi'nde KüreselleşmeEkseninde Değişen Milliyetçilik Kavramı teziyle Doktora derecesini elde etti.1996 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör ünvanı aldı.

Boğaziçi Üniversitesi, Marmara ÜniversitesiAvrupa Topluluğu Enstitüsünde çeşitli, Teori ve Siyaset dersleri verdi.Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı sonrası, Beykent Üniversitesi'nde Bölüm Başkanlığı yaptı. Halen, Üsküdar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanıdır.Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış 70 civarında makaleleri bulunmaktadır.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan, Baydur İngilizce biliyor.

Başlıca kitapları:

Siyasi Tarihimizden Kesitler

Kutsal Topraklarda Casuslar Savaşı

Küresel Dünyada Milliyetçilik

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 11:31:01. #1.15#
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