Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun, "Pediatri Eğitimindeki Yeni Gelişmeler" Başlıklı Konferans Verdi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca başlatılan "Anayurttan Atayurda Sağlık Köprüsü" programı kapsamında Türkistan'a gelen misafir öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun'un "Pediatri Eğitimindeki Yeni Gelişmeler" başlıklı konferansı; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca başlatılan "Anayurttan Atayurda Sağlık Köprüsü" programı kapsamında Türkistan'a gelen misafir öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun'un "Pediatri Eğitimindeki Yeni Gelişmeler" başlıklı konferansı; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhlas Moldaliyev, Tıp Fakültesi Başhekimi Op. Dr. Osman Acar, Dr. Mehmet Ziya Gençer, Tıp Fakültesi akademik personeli, Tıp Fakültesi Hastanesi aile hekimleri ve pediatri hekimlerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Başhekim Acar'ın açış konuşmasıyla başlayan konferansta Prof. Dr. Çoşkun, "Pediatri Konusundaki Yenilikler", "Türkiye'deki Pediatri Uygulamaları", "Kazakistan ve Türkiye'deki Pediatri Çalışmaları Arasındaki Farklar" konularında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Coşkun, "Pediatri Türkiye'de çok uzun bir eğitim gerektirir, özveri ister. Öncelikle çocukları sevmeniz gerekir. Alanın iş yükü fazla ve hasta spektrumu çok geniştir ama çocukları seviyorsanız bundan güzel branş da yoktur. Ben mesleğimi çok seviyorum. " diyerek konuşmasının devamında bir öneride bulundu: "Bir önerim var, yeni bir grup kuralım, karşılıklı bilgilerimizi tazeleyelim. Kazakistan'dan ve Türkiye'den pediatri dalında ve yan dallarda doktorlar çeşitli konuları anlatsın; toplantılar, çeşitli ziyaretler gerçekleştirelim. "

Soru cevap bölümüyle devam eden konferansta katılımcılar yorumlarıyla teklif edilen projeye destek verdiklerini ve memnuniyetlerini belirttiler.

Konferansın kapanış bölümünde Prof. Dr. Coşkun, "Her büyük hedef bir adımla başlar. İnşallah birlikte güzel işlere imza atacağız. " diyerek herkese teşekkürlerini sundu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhlas Moldaliyev ve Tıp Fakültesi Başhekimi Op. Dr. Osman Acar'ın kapanış konuşmalarıyla konferans sona erdi.

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Kaynak: Habermetre