Prof. Dr. Mehmet Sungur kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Prof. Dr. Mehmet Sungur kaç yaşında, ne doktoru? Prof. Dr. Mehmet Sungur biyografisi!
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Prof. Dr. Mehmet Sungur kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Prof. Dr. Mehmet Sungur kaç yaşında, ne doktoru? Prof. Dr. Mehmet Sungur biyografisi!

Prof. Dr. Mehmet Sungur kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Prof. Dr. Mehmet Sungur kaç yaşında, ne doktoru? Prof. Dr. Mehmet Sungur biyografisi!
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Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) üyesi ve Beck Kognitif Terapi Akademisi (ACT) nin kurucu üyesi ve sertifiye edilmiş eğiticisi ve konsültanı olup ACT'den diplomat ve süpervizör ünvanları sahibi olan Prof. Dr. Mehmet Sungur kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Prof. Dr. Mehmet Sungur kaç yaşında, ne doktoru? Prof. Dr. Mehmet Sungur nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Mehmet Sungur hayatı ve biyografisi nedir?

Avrupa Kognitif ve Davranış Terapiler Birliği (EABCT) Akreditasyon ve Sertifikasyon Komitesi Yürütücü üyesi, 'Psikoterapilerde Ortak Dil Kullanımı' komitelerinin yürütme kurulu üyesi, Uluslararası Kognitif Terapiler Derneği (IACP) Yönetim Kurulu üyesi, Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) üyesi ve Beck Kognitif Terapi Akademisi (ACT) nin kurucu üyesi ve sertifiye edilmiş eğiticisi ve konsültanı olup ACT'den diplomat ve süpervizör ünvanları sahibidir. Prof. Dr. Mehmet Sungur kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Prof. Dr. Mehmet Sungur kaç yaşında, ne doktoru? Prof. Dr. Mehmet Sungur nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Mehmet Sungur hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

PROF. DR. MEHMET SUNGUR KİMDİR?

1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda ihtisas yapmaktayken 1985-1988 yılları arasında Londra'da Psikiyatri Enstitüsü'nde (Institute of Psychiatry) ve Maudsley ve Bethlem Royal Hastaneleri'nde asistan olarak görev yapmıştır. 1990 yılında Psikiyatri Uzmanı, 1992 yılında Psikiyatri Doçenti ünvanını almıştır. Doçentlik sonrasında çalışmalarını özellikle "Kognitif ve Davranış Terapileri", "Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Tedaviler", "Evlilik Terapileri" ve "Kaygı Bozuklukları" konularında yoğunlaştırmış ve 1996 yılında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği'nin Kurucu Başkanlığı, 1998 yılında ise Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği'nin kurucu üyeliğini ve Türkiye Psikiyatri Derneği Kognitif-Davranışçı Psikoterapiler çalışma birimi'nin koordinatörlüğü görevlerini yapmıştır. Halen Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği'nin başkanlığını ve Türkiye Psikiyatri Derneği Aile ve Çift Terapileri çalışma birimi'nin koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. 1998 yılında, meslektaşları ile birlikte hazırladığı şizofreni hastalarının tedavisi ve tekrar topluma kazandırılmasına yönelik proje, uluslararası bir ödül (Lilly Schizophrenia Reintegration Award) almıştır. Aynı yıl Ulusal Sigara ve Sağlık Komitesinin bir üyesi olarak yürütülen eğitim-tedavi hizmetleri ve sağlık alanına katkıları nedeniyle 1998 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü almıştır.2000 yılında Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği (EABCT) başkanı seçilmiştir. 2001 yılında profesör olan Mehmet Zihni Sungur, halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.

Mehmet Sungur, İngiliz Psikoterapiler Birliği (UK Council for Psychotherapy) ve İngiliz Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği (Biritish Association for Behavioural and Cognitive Therapies) tarafından Kognitif-Davranışçı Terapist olarak akredite edilmiş ve kayıtlı terapistler listesine alınmış, halen Avrupa Kognitif ve Davranış Terapiler Birliği (EABCT) Akreditasyon ve Sertifikasyon Komitesi Yürütücü üyesi, 'Psikoterapilerde Ortak Dil Kullanımı' komitelerinin yürütme kurulu üyesi, Uluslararası Kognitif Terapiler Derneği (IACP) Yönetim Kurulu üyesi, Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) üyesi ve Beck Kognitif Terapi Akademisi (ACT) nin kurucu üyesi ve sertifiye edilmiş eğiticisi

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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