Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler

22.11.2020 18:52 | Son Güncelleme: 22.11.2020 19:14

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı televizyon programında günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ceyhan, "Ağır hasta sayısıyla hesapladığınız zaman, 10 katı kadar rakam civarında düşünülebilir. Tabii tespit edilemeyenler. Bütün dünyada aynı şekilde" dedi.

Koronavirüste can kaybı ve hasta sayısı gün geçtikçe artıyor. Ciddi oranda artan sayılarla birlikte Türkiye genelinde bazı kısıtlamalar ise geri döndü. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgında son durumu Başkent Kulisi programında değerlendirdi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI TAHMİNİ KAÇ?

Haber 7'de yer alan habere göre; koronavirüs salgınının en başındaki döneme göre 10 katı daha ağır bir salgın döneminde olunduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Mart-Nisan dönemindeki durumun 10 katı daha ağır bir salgın dönemindeyiz. Çin ve bazı ada ülkeleri hariç bütün ülkeler çok ağır etkilendiler. Vaka sayısını bilemiyoruz. Tahmin ya da bir hesaplama yaptığınız zaman belli kriterlere bakmanız lazım. Ağır hasta sayısıyla hesapladığınız zaman, 10 katı kadar rakam civarında düşünülebilir. Tabii tespit edilemeyenler. Bütün dünyada aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

"KRONİK HASTALIĞI OLANLAR VİRÜSÜ DAHA AĞIR ATLATIYOR"

"Kronik hastalık gibi şeyler olan birisi çok daha az virüsle hastalığı daha ağır geçirebiliyor" diyen Prof. Dr. Ceyhan, "Vücudun bağışıklık sistemiyle virüsler arasında savaş bu. Bazen çok virüs alıyorsunuz, kişinin bağışıklık sistemi çok güçlü. O fazla miktarda virüs yenemiyor. Ama diyelim ki yaş, kronik hastalık gibi şeyler olan birisi çok daha az virüsle hastalığı daha ağır geçirebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"VİRÜS VÜCUDA GİRDİKTEN SONRA TÜM HÜCRELERE GİRİYOR"

Mehmet Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 aydan sonra koruyuculuk devam ediyor mu etmiyor mu onu zaman gösterecek. Pozitif çıkan iyileşenler 6 ay korunuyorlar. Bu testin ilk hafta içinde duyarlılığı maksimum yüzde 68. İkinci haftada yüzde 50'ye, üçüncü haftada yüzde 38'e düşüyor. Bu virüs vücuda girdikten sonra bir hücrenin içine giriyor. Hücreyi patlatıyor, açığa çıkan virüsler hemen yandaki hücreye giriyor. Test yaptırdığınızda patlama anındaysa pozitif, çoğalma anındaysa negatif çıkıyor"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler
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