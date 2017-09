Başbakan Binali Yıldırım, sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mardin'in vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, Mardin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.



Yıldırım, Prof. Dr. Mardin'in vefatı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Türkiye'nin yetiştirdiği dünya ölçeğinde saygın bilim adamlarımızdan ünlü sosyolog Şerif Mardin'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şerif Mardin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, akademi ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.