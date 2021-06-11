Prof. Dr. Kılıç, Bulgaristan Milli Yüksek İslam Şurası ve Baş müftü seçimlerine davetli olarak katıldı

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Kılıç, Bulgaristan Milli Yüksek İslam Şurası ve Baş müftü seçimlerine davetli olarak katıldı.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Kılıç, Bulgaristan Milli Yüksek İslam Şurası ve Baş müftü seçimlerine davetli olarak katıldı.

Bulgaristan'da yaşayan Müslüman toplumun dini temsilcileri Yüksek İslam Şurası Başkanı ve Başmüftü seçimleri, 29 Mayıs 2021'de Sofya'da gerçekleştirildi. Başmüftülüğe Dr. Hacı Mustafa Aliş, Yüksek İslam Şurası başkanlığına da Vedat Ahmed'in tekrar seçildiği toplantıda Trakya Üniversitesini Prof. Dr. Cevdet Kılıç temsil etti.

Türkiye Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri ve bölge müftülerinin de yer aldığı toplantıda Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Bulgaristan Müslüman toplumunun önde gelen isimleri ile görüşmelerde bulundu. Seçimlerin ardından Eğitim Ataşesi Şenol Genç ve Dini Ataşe Mehmet Genç ile bir araya gelen Prof. Dr. Cevdet Kılıç, eğitim ve sağlık alanında gerçekleşmesi düşünülen iş birliği alternatiflerini masaya yatırdı.

Trakya Üniversitesinin Bulgaristan özelinde Balkanlarda önemli bir etki gücü olduğunu ifade eden İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, "Bulgaristan Müslüman toplumunu bir araya getiren seçimlerde birçok önemli isimle bir araya gelerek Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun selamlarını ilettik. Soydaş ve dindaşlarımızla ülkemizi ve üniversitemizi daha da yakınlaştıracak, bizleri ileriye taşıyacak fikirleri değerlendirme fırsatı bulduk. Balkanlar misyon ve vizyonumuz çerçevesinde çalışmaya ve gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Bulgaristan temaslarının son bölümünde Sofya İslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Trabzon ile bir araya gelen Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Sofya İslam Enstitüsünün müfredat birliği ve çift diploma gibi önemli iş birliği konularını görüştü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı