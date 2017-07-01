Prof. Dr. İlber Ortaylı Tarih Dizilerini Hem Övdü Hem Yerdi

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cüneyt Özdemir'in 5N1K programına konuk oldu. Avrupa ve dünyadaki Türk imajına değinen ünlü tarihçi, bu konuyla ilgili "Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid" gibi tarih dizilerini hem övdü, hem yerdi.

"UYDURMANIN DA BİR ÖLÇÜSÜ OLUR"

Ortaylı, oyunculuk ve kostüm olarak tarih dizilerinin Türk imajında olumlu değişimlere yol açtığını savunurken, tarihi realiteye uymadıklarının altını çizip "Tarihi film, tarih değildir. Ama uydurmanın da bir ölçüsü olur. Onu öğrenmeleri lazım." dedi.

"BİRDEN BİRE TÜRK İMAJI DEĞİŞTİRDİ"

İşte İlber Ortaylı'nın tarih dizileriyle ilgili yorumu:

Tarihi realiteye uymayan gayet acemi senaryolar var. Fakat, orada birşey çok önemli artık aktörler, aktör; figüranlar badi badi koşuşan adamlar değiller. Herkesin boyu posu yerinde. Herkes müzik biliyor, herkes dans görmüş çok belli birşey. Spor yapmış. Desenler değişmiş. Tekstil sanayisi gelişmiş. Ve müzik gelişmiş. Onun için bu, birden bire Türk imajı değiştirdi.

"BU BİR AŞAMA, YETERLİ DEĞİL!"

Yoksa tam realiteye gitmiyor. Sırf burada değil Avrupa'da da bakıyor millet. Bilmeyen insanlar görüyor, Türk deyince böyle bir şey çıkıyor karşısına. Bu bir aşama, yeterli değil! Tarihi film, tarih değildir. Ama uydurmanın da bir ölçüsü olur. Onu öğrenmeleri lazım.

Kaynak: Haberler.com