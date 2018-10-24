Prof. Dr İbrahim Öztek; "Petrolün Bedeli 100 Yıl Daha Kanla Ödenecek"

Prof. Dr. İbrahim Öztek, sunumunu yaptığı 'Büyük Orta Doğu Projesi' konulu panelde, "Bölgemizde daha 100 yıl petrolün bedelinin kanla ödeneceği açıktır. Ortadoğu sahipsizdir. Bölgede Şanghay İşbirliğine benzer bir kuruluş, bölge çıkarları açısından gereklidir" dedi.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ve yönetim kurulunun katıldığı aylık değerlendirme toplantısı Erdem Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Erdem'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Genel Başkan Prof. Dr. İbrahim Öztek'in sunumunu yaptığı 'Büyük Orta Doğu Projesi' konulu panel katılımcılar tarafından beğenildi.

Ortadoğu bölgesine gelip yerleşen ABD'nin, Büyük Orta Doğu Projesi adı altında, kendi kıtasından on bin kilometre uzakta Dünyanın en büyük imparatorluğunu kurduğunu söyleyen Prof. Dr. Öztek, "Bu proje aslında Büyük Amerikan Projesiydi. Bu proje Türk ve İslam ülkelerinin tüm varlıklarına el koymak projesi olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Neydi bu Büyük Ortadoğu Projesi? Ekonomik işbirliği mi, Kültürel işbirliği mi, Bilimsel işbirliği mi, Siyasi işbirliği mi, Askeri işbirliği mi, hayır! Hiçbirisi değil. Bu proje; Fas'tan Pakistan'a uzanan, hatta Çin sınırlarına kadar sosyal, kültürel ve mental gelişimini tamamlayamamış Türk ve İslam ülkelerinin tüm varlıklarına el koymak ve sömürmektir. Ayrıca, günümüz kritik enerji maddesi olan petro-gazdan Çin, Japonya ve Avrupa'yı uzak tutmak ve İsrail'in emniyetini sağlamaktır" dedi .

"Bu plan, büyük Ortadoğuyu istila planıdır"

1'nci Dünya Savaşı'nın nedenini, hakim güçlerin Osmanlı topraklarındaki petrolü ele geçirmek olduğunu bildiren Prof. Dr. İbrahim Öztek, "Bugün oyunun ikinci perdesi oynanmaktadır. Bugünün Ortadoğusu yüz sene öncesinin Osmanlı Türk toprağı idi. Emperyal güçler kana doymamıştır. Ayrıca Türkiye, dünyanın en büyük uranyum, toryum ve bor yataklarına sahiptir. Karadeniz hidrojen sülfür deposudur. Dicle ve Fırat'ın suları onlardan da kıymetlidir. Bu nedenle BOP'nin hedefindeki en önemli ülke Türkiye'dir. Bölgenin güçlü ülkesi Türkiye ve kardeş Azerbaycan zengin enerji depoları ve enerji yolları nedeni ile ayrıca projenin hedefindedir. Üçüncü perde İran'ın nükleerini bahane ederek, önce Avrupa'ya giden petrolünü engellemek, daha sonra Hindistan'a ve Çin'e giden enerji yollarını kesmektir. Dördüncü perde Orta Asya zenginlikleridir. Beşinci perde Çin'i kıtasına hapsetmektir. Bunun için büyük Amerikan projesi, büyük Amerikan imparatorluğuna dönüşmektedir" ifadelerini kullandı.

"Kore savaşından bu yana Türkiye'yi daima aldatmış"

Dünya petrol ve gazının yüzde 70'inin Ortadoğu ve Hazar havzasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. İbrahim Öztek, "Yüzyıl daha bölge, dünyanın petro-gaz ihtiyacına cevap verecektir. Dünün ipek yolu, bugün enerji yolu haline gelmiştir. Bu yolun önemli bir kısmı Rus petro-gazı, BTC, BTE, TANAP, NABUK, Trans Hazar gaz boru hattı olarak Türkiye ve Azerbaycan'ı ilgilendirmektedir. Bunlar Türkiyenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu gibi Avrupa için de önemlidir. ABD'nin bu masum enerji yollarına yönelik hain planları bulunmaktadır. Bu hain plan, gizliden gizliye Irak ve Suriye yaptırımları ile NATO'nun da desteğini görmektedir. Amerika, Kore Savaşı'ndan bu yana Türkiye'yi daima aldatmış, bugün de sahte iltifatlarla Türkiye'nin gözünü boyayarak, Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de resmen silahlı güçleri ile şantaj ve tehdit oluşturmaktadır" diye konuştu.

"S400 ve Boeing uçakları Rusya ile ABD'yi engellememize yetmemektedir"

Amerikan-PKK-PYD-İŞİD oyunu ile Rojova adı altında Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan ve ABD'nin gelecekte petrol-gaz sevkiyatı için hazırladığı koridorda, Kobani ile başlayan aldatmacanın ayrı bir sonucu olduğunu söyleyen Prof. Dr. İbrahim Öztek, "Rusya'dan alınacak S400 füzeleri ile Amerika'dan alınacak Boeing uçakları, Rusya ve ABD'yi engellememize yetmemektedir. Çin de artık bu ekonomiyi oluşturmak için petrol-gaz bağımlısı haline gelmiştir. 2020 yılında, yani iki yıl sonra dünyanın en büyük ekonomik gücü olma yolundaki Çin de artık bu ekonomiyi oluşturmak için petrol-gaz bağımlısı haline gelmiştir. Orta Doğu ve Hazar enerji yollarını kendisine çevirme gayreti içindedir. Bunun için Tel Aviv'den Kızıl Denize, Hazar Denizinden de Basra körfezine kanallar açarak, daha kısa ve daha emniyetli yollardan bu enerji maddelerine kavuşma çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra Türkmenistan, Kazakistan ve Rusya'dan ülkesine değişik yollarla petrol-gaz sevkiyatına başlamıştır. 8 bin kilometreye varan boru hatları bitmek üzeredir" dedi.

"2 milyon insan hayatını kayıp etti. Petrolün bedeli 100 yıl daha kanla ödenecek"

Prof. Dr. Öztek, "Şanghay İş Birliği Örgütü; ekonomik, siyasi ve askeri işbirliği kapsamında ABD'ye karşı kurulmuştur. ABD; 22 adet uçak gemisi, Şanghay Birliği'nin hemen hemen iki mislinden fazlasına sahip olduğu 16 bin kadar savaş uçağı ve diğer kuvvetleri ile halen dünyadaki en büyük güçtür. Küresel sermayaye hükmedenler, bu sermaye ile ülke yönetimlerinde pembe veya yeşil devrimlerle yeni ortaklar veya işbirlikçiler edinmektedirler. Buna terör örgütleri de dahildir. Bu sermayenin en büyük ortağı ABD, BOP kapsamında sözde etkinlik alanına giren Irak ve Suriye'nin petrol-gazına sahip olma amacı ile yaptığı eylemler sonucu bölgede iki milyondan fazla insan hayatını kaybetmiş, yedi sekiz milyon insan da yerinden yurdundan edilmiştir" şeklinde konuştu.

"Bir damla petrol, bir damla kandan kıymetlidir"

Winston Churchill'in, "Bir damla petrol, bir damla kandan kıymetlidir" sözünün boş olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Öztek, "Churchill, bu ifadesi ile bölge insanına da kıymet biçmiş olmaktadır. Bölgemizde daha 100 yıl petrolün bedelinin kanla ödeneceği açıktır. Ortadoğu sahipsizdir. Bölgede Şanghay İşbirliğine benzer bir kuruluş, bölge çıkarları açısından gereklidir. Bugün için son derece kıymetli olan bu stratejik maddenin büyük bir kısmı halen Türk topraklarından elde edilmektedir. ya Türk Birliği için ne zaman harekete geçilecek?" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Sedat Erdem'e teşekkür plaketi takdim edildi

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı İbrahim Öztek tarafından ev sahipliğinden ve aynı zamanda Anadolu Aydınlar Ocağı yeni üyesi olan Sedat Erdem'e plaket takdim edildi. Teşekkür konuşmaları ve karşılıklı soru ve cevapların verildiği programlar çekilen hatıra fotoğrafları ile ilerleyen saatlere kadar devam etti. - İSTANBUL