İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi Belediyesi, '2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu'nun açılışını dün akşam özel bir programla gerçekleştirdi. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ın katıldığı ve Yücel Arzen'in sahne aldığı açılışta keyifli anlar yaşandı.

'2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu'nun açılışı dün akşam düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi, her yıl düzenlediği bilim, kültür ve sanat sezonunu bu yıl, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına gerçekleştirdi. Yeni sezon, bilimler tarihi alanında zirve kabul edilen ve bilimin, Müslüman bilim insanları sayesinde günümüzdeki seviyesine ulaştığını tüm dünyaya kanıtlayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'e adandı. Belediye, sezon kapsamında birçok farklı etkinliklerle vatandaşları buluşturacağını belirtti.

İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya'nın katıldığı programda, Dr. Fuat Sezgin'in bilim için yaptığı çalışmalar anlatılarak gençlere bilimde ilerlemek için öğütler verildi. Ardından Yücel Arzen'in sahne almasıyla vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Ayrıca programın ardından Dr. Fuat Sezgin'in anısına düzenlenen sergi de gezildi.

'BİLİMDE ÖNCÜ İLÇE OLACAĞIZ'

Bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini 3 yıldır sürdürdüklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'İlk sene Sultangazi'deki Mağlova ve güzelce kemerlerine atıfta bulunarak Mimar Sinan Kültür Sanat Sezonunu gerçekleştirmiştik. Geçen sene, sağlığı ön plana çıkarmak için İbn-i Sina Kültür, Sanat ve Sağlık Sezonu gerçekleştirdik. Bir yıl sonrasında ise İbn-i Sina sempozyumuyla güzel bir bitiş yaptık' açıklamasını yaptı.

Bu yıl da Dr. Fuat Sezgin'in bilim adına yaptıklarını gençlere göstermeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Dursun, tiyatroları, sinemaları, söyleşileriyle hem çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik çeşitli kültürel, sanatsal ve bilimsel programlarımızla bir sezon boyunca hizmet vereceğiz. Sultangazi'yi kültürde daha güçlü, sanatta, daha ileriye gitmiş, bilimsel çalışmalarda da öncü bir ilçe yapma adına bütün gayretimizle çalışıyoruz. İnşallah bu yılki finalimizi de Fuat Sezgin'e atfen, Fuat Sezgin Sempozyumu'yla bitirmiş olacağız? şeklinde konuştu.

'HAYATINI ADADIĞI HEDEFLER DAHA İYİ ANLAŞILACAK'

Sultangazi Belediyesi'ne bilim, kültür ve sanat sezonuna Fuat Sezgin'in adını verdiği için teşekkür eden Bilal Erdoğan, 'Bu sene devam eden kültür, faaliyetlerinin yanında Fuat Sezgin'in de Sultangazi'de gençlerimiz tarafından tanınmasına, hayatını adadığı hedeflerin daha iyi anlaşılmasına hizmet edeceğini umuyorum. Belediyemizi tebrik ediyorum. İnşallah hem bütün sanat sezonu başarılı geçer hem de Fuat Sezgin hocamızın isminin bu sezona konması da karşılık bulur' diye konuştu.

'TEKRAR ÜRETEBİLİRİZ'

Bilimin gelişiminde gençlerin önem arz ettiğini belirten Bilal Erdoğan, yapılan çalışmalar ile bilim öncüsünün yine Müslümanlar olabileceğini söyledi. Bilimde Türkiye'nin üretken tarafa tekrar geçebileceğini ifade eden Bilal Erdoğan şunları söyledi:

'Araya 200-300 yıl girmiş olur. Buna rağmen Müslümanlar yine bilimde ve fende dünyanın öncüsü haline gelebilir. Bunu yapabileceğimize inandığı için Fuat Sezgin, her zaman bu durumu insanlara anlatmaya çalışıyordu. O, çalışmaktan yemek yemeyi bile unutan biriydi. Onun gibi biri bizim dönemimizde yaşadı. Demek ki böyle insanlar gibi olma ihtimalimiz var. Bu yüzden gençlerimize çok çalışmalarını ve çabalamalarını, asla pes etmemelerini öneriyorum.'