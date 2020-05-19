Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgemizi uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgemizi uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir

Akdeniz'in Girit Adası bölgesinde günlerdir olan depremleri değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Türkiye'yi ilgilendiren bu kuşak, 8.0'den büyük depremler oluşturabilecek kapasiteye sahip. Deprem Girit Adası bölgesini daha etkiler ama bizi de dolaylı yönden ciddi şekilde etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgemizi uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
19.05.2020 07:52 | Son Güncelleme: 19.05.2020 07:56

Yunanistan'ın Girit Adası'nın olduğu bölgede yaşanan deprem hareketliliği sürüyor. Dün sabah saatlerinde yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremle güne uyanan ada sakinleri ardından çok sayıda artçı depreme şahit oldu. Bölgede geçtiğimiz haftalarda da 6,4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem yaşanmıştı. Bu depremlerle alakalı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları şu şekilde;

CNN Türk'ün haberine göre; Akdeniz'deki depremlere şöyle bakmak lazım, sadece Girit Adası için düşünmek doğru değil. Burada bir alan var. Bu hat için konuşmak gerekir. Batı'da İyonya Denizi'nde başlıyor bu hat, güneyde Girit, Kerpe ve Rodos Adası oralardan Fethiye'ye doğru giden derin bir çukur var.

Ege'ye ve Anadolu'ya doğru dalan bir çukur. Hatta Rodos Adası'nın yanındaki çukur 4 bin 500 metre Akdeniz'in en derin yeri, burası bir tesadüf değil. Bir yitim zonu olduğu için.

"8.0'DEN BÜYÜK DEPREMLER OLABİLİR"

Burasını dünyadaki yerlere benzetmek gerekirse Japonya, Şili ve Endonezya deprem mekanizmasına benzetebiliriz. Yani dünyanın en tehlikeli yerlerine benzetebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'yi ilgilendiren bu kuşak, 8.0'den büyük depremler oluşturabilecek kapasiteye sahip. 365 yılıdepremi 8.6 büyüklüğündeki bu depremde Hitit Adası'nın batısında gerçekleşiyor ve adayı 9 metre havaya yükseliyor. Bu saydığımız bölge özellikle Girit civarı, üçlü tehlikeli ile karşı karşıya deprem tsunami ve volkanizma bunun üçünü de aynı anda üretebilir.

"DOLAYLI YÖNDEN CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLER"

Deprem Girit Adası bölgesini daha etkiler ama bizi de dolaylı yönden ciddi şekilde etkileyebilir. Fethiye'de 1957 depremi var. Bizde de çok etkisiz kalmaz. Yunan adalarını daha çok etkiler ama bu zonun Ege Denizi'ne doğru kısmında Muğla Gökova, Istanköy, İncirli gibi yerler var yakınlarımızda oralarda da deprem zonla ilgili.

Bu hattaki depremlerin mekanizması birbiri ile ilintili. Depremin gelecekte olabileceğini kabul edip tedbirlerimizi ona göre hazırlamamız gerekir.

BİR UYGARLIĞI YOK EDEN OLAY

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter hesabından daha önce bölgede yaşanan ve Girit Minoan Uygarlığı'nı yok eden olayın bilgilerini de paylaşmıştı.

Ersoy "Krakatoa volkanından daha kötüsü Ege'de yanı başımızda Santorini adasında ünlü Thera volkanı M.Ö. 1600'lerde öyle şiddetli (7 VEI şiddetinde) patlıyor ki püskürmede 60 km3 malzeme çıkıyor, devasa bir tsunami dalgası Girit Minoan Uygarlığını yok ediyor." ifadelerini kullanarak bilgileri aktardı.

GECE AKDENİZ'DE 5,6 ŞİDDETİNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02:22'de Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi Haber
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık...
23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Koca Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ersin Korkut Burcu Esmersoy Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Metin Oktay Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Kabine 19 Mayıs Instagram
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgemizi uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 07:56:21. #1.15#
title