Prof. Dr. Ersan Şen mülteci akınına canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prof. Dr. Ersan Şen mülteci akınına canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban son 6 günde 9 şehir merkezini ele geçirirken, ülkeyi terk eden Afgan mülteciler Türkiye sınırına akın etti. Mültecilerle ilgili sosyal medyada her gün yeni bir video paylaşılırken, görüntülere isyan eden ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen katıldığı canlı yayında "Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?" dedi.

Türkiye'ye günlerdir, İran sınırından akın akın yurda giren Afgan mültecileri tartışıyor. Toplumun birçok kesiminden tepkiler gelirken ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen de katıldığı programda konuyla ilgili olarak isyan etti.

GÖÇ POLİTİKASININ TARTIŞILDIĞI YAYINDA İSYAN ETTİ

Hande Aydemir ile TV 100'de Gün Biterken programında göç politikasının tartışıldığı yayında Ersan Şen'in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci, İYİ Parti Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu ve İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. İlyas Topsakal yer aldı.

"BENİM ÜLKEM SENİN İSTASYONUN DEĞİL"

Sınırdan akın akın gelen Afgan genç erkek göçmenlerle ilgili sert eleştirilerde bulunan Prof. Dr. Ersan Şen şunları söyledi:

"İran sınırının kapatılmasını istiyorum. İran'a nota verilecek. Gelenleri soruyorlar. Kim bunlar ve nasıl girebiliyorlar bu topraklara? Niye İran'da kalmazlar? Afganistan'ın anasını ağlatacaksınız, 'NATO'ydum gidiyorum diyeceksiniz' Kusura bakma, benim ülkem senin istasyonun değil! On bin km öteden gelip bu memleketin milletine ayar vermeye kalkma!"

Prof. Dr. Ersan Şen mülteci akınına canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için 'köpek' ifadesini kullandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" ifadesini kullandı
Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz
Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Deniz Akkaya Şahan Gökbakar
Spor Muslera Lionel Messi Alex Teixeira Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prof. Dr. Ersan Şen mülteci akınına canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 15:13:13. #1.15#

title