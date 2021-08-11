Prof. Dr. Ersan Şen mülteci akınına canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban son 6 günde 9 şehir merkezini ele geçirirken, ülkeyi terk eden Afgan mülteciler Türkiye sınırına akın etti. Mültecilerle ilgili sosyal medyada her gün yeni bir video paylaşılırken, görüntülere isyan eden ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen katıldığı canlı yayında "Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?" dedi.