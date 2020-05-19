Prof. Dr. Ercüment Ovalı Duyurdu! Aşı Çalışmasında İlk Test Başarıyla Geçildi Prof. Dr. Ercüment Ovalı, coronavirüs'e (Covid-19) karşı yürüttükleri aşı çalışmasında 1. basamak testlerinin başarıyla geçildiğini duyurdu.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, coronavirüs'e (Covid-19) karşı yürüttükleri aşı çalışmasında 1. basamak testlerinin başarıyla geçildiğini duyurdu.

Covid-19 Aşısında İlk Testler Başarıyla Geçildi!

Dünya genelinde birçok bilim insanı Covid-19 salgınına karşı aşı bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde de bu alanda bazı bilim insanları önemli çalışmalar yapıyor ve zaman zaman umut verici haberler geliyor.

Son olarak coronavirüs salgınına karşı aşı bulmak amacıyla çalışmalarına tam gaz devam eden Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran yeni bir açıklama geldi.

Asi çalışmamız 1. Basamak testleri başarı ile geçti kismet 2. Basmak ve 3. Basamak testlere dostlara müjde ak ve kara trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi elestirin....yerden yere vurun.... 50 günde bukadar yapabildik......

— Ercüment Ovalı (@ercumentovali) May 19, 2020

Sırada 2. ve 3. Basamak Testler Var

Aşı çalışmalarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ovalı, aşının 1. basamak testlerinin başarıyla geçildiğini, 2. ve 3. basamak testlerin de yakında yapılacağını ifade etti.

Ovalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aşı çalışmamız 1. Basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet 2. Basmak ve 3. Basamak testlere. Dostlara müjde, ak ve kara trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi eleştirin, yerden yere vurun, 50 günde bu kadar yapabildik."