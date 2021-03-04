10 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili ilk uzman yorumu: Sabotaj yok, pilot inmeye çalışmış

Bitlis'in Tatvan kırsalında düşen ve 10 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eray Güçlüer, kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güçlüer, sabotaj olmadığını, kazanın tamamen teknik arıza nedeniyle yaşandığını bu nedenle de helikopterin çok parçalanmadığını ve yaralı kurtulanlar olduğunu kaydetti.

Bitlis'in Tatvan kırsalı sınırları içerisinde düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterde, 10 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ise yaralandı. Yaşanan elim kaza sonrası Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eray Güçlüer ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin, CNN Türk ekranlarından kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OLAY TAMAMEN TEKNİK ARIZA NEDENİYLE YAŞANDI"

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eray Güçlüer, kaza ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Pilot arızayı anladı ve iniş yapmaya çalışırken normale göre iyi bir iniş yaptığını görüyoruz. Ama insanlar için bu iniş olumsuz. 2 yaralı askerin kurtarılmasının nedeni iniş hızının yere yaklaşırken düşmüş olması. Bu da tabii olayın tamamen teknik bir arıza nedeniyle göstermesinden kaynaklı. Fikir yürütülüyor. Helikopter çok parçalanmamış ve yaralı kurtulanlar olduğu için.

Son derece gelişmiş bir helikopter, TSK ihtiyaç duymuş, Bingöl'den Tatvan'a intikal gerçekleştiriyor. Bu helikopter üst derece teknolojiye sahiptir. Helikopterlerin kabiliyetleri çok yüksektir ama bir o kadar da çok risklidir. TSK bu helikopterlerin bakımlarını çok iyi yapmaktadır. Çok yüksek coğrafya, dar vadiler dik yamaçlara sahip bir arazi. 3 bin rakıma çıkıldığında rüzgarın da etkisiyle -30'a düşebiliyor. Bir anlık bir hususla bu tarz arızalarla karşılaşılabiliyor."

"PİLOTUN ELİNDEN GELENİ YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"TSK çok zor iklim koşullarında vatanın güvenliği için görevlerini ifa etmekteler. Havacılık meslek olarak da zor bir meslek. Kalkarsın ama inemeyebilirsin. Bu helikopter kendi sınıfı içerisinde en gelişmiş helikopterlerden bir tanesi. Birinci faz dediğimiz motor veya far pompası değil benim gördüğüm. Pilotun uçak anormale girdikten sonra hangi görüntü var bunları bilemiyoruz hali hazırda.

Bilindiği kadar buraya bir ateş olduğunu düşünmüyorum. Burada birinci husus pilotun elinden geleni yapmış olması. Burada önemli olan bu helikopterin neden düşmüş olduğu bunu da kaza kırımdan sonra öğreneceğiz. Ben pilotun elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Burada MSB gerekli açıklamayı yaptıktan sonra daha fazla teknik detay verebiliriz. Bu vatan evlatları bu vatan için şehit olmuşlardır. Allah ailelerine, aziz milletimize sabırlar versin. Uçuştan önce mutlaka helikopterin bakımları yapılmış ve öyle göreve çıkmıştır. Couger son derece emniyetli bir helikopterdir."



