Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR kimdir? Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR kaç yaşında? Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR biyografisi
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Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR kimdir? Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR kaç yaşında? Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR biyografisi

11.01.2021 23:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:10
Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR kimdir? Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR kaç yaşında? Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR biyografisi

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR kimdir? Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR kaç yaşında? Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR biyografisi

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR hakkında araştırmalar yapılıyor. Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR kimdir? Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR kaç yaşında? Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR biyografisi

DOĞAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Türkiye'de özel eğitim alanının öncü bilim insanlarındandır ve alanının ilk profesörüdür. 1946-1947 yıllarında Ankara-Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünü bitirmiştir. 1964-1967 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri New York'ta Columbia Üniversitesinde Özel Eğitim Programları Yönetimi dalında lisans ve yüksek lisans öğrenimi yapmıştır. 1974 yılında özel eğitim alanında doktor unvanını almıştır. 3 Aralık 1991'de Millî Eğitim Bakanlığında Bakan Danışmanı olarak görevlendirilmiştir. 19.10.1993 tarihinde atandığı Düzce Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini üç yıl yürütmüştür. Pek çok üniversitede özel eğitim bölümünün kurulmasına öncülük etmiş, özel eğitim alanında ile pek çok akademisyenin yetişmesine katkı sunmuştur. Özel eğitim alanında birçok kitap ve yayını bulunmaktadır. Ankara'da adını yaşatan ortopedik engelli öğrenciler için bir ilkokul ve ortaokul bulunmaktadır.

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