Prof. Dr. Demir: Tarımsal sulama amaçlı kullanılacak suda sıkıntı yaşanabilir
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Prof. Dr. Demir: Tarımsal sulama amaçlı kullanılacak suda sıkıntı yaşanabilir

21.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:36
Prof. Dr. Demir: Tarımsal sulama amaçlı kullanılacak suda sıkıntı yaşanabilir

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Kuraklık etkisinin devam etmesi halinde zaten ciddi yara alan tarımsal üretim potansiyelimiz risk altında olacak, tarımsal sulama amacıyla kullanılacak sularda sıkıntı yaşanabilecektir. Bu da hem üretim hem de kaliteyi doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle su yönetiminin gecikmeden ülkesel politika halinde planlanması ve uygulanması zorunludur" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Türkiye'nin mevcut su ve kuraklık riski ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de kişi başına düşen su miktarının bin 300 metreküpe düştüğünü ve su stresi yaşayan ülke olarak tanımlandığını belirten Prof. Dr. Demir, "Ülkemizin belli bölgelerinde bu rakam bin metreküpün altına düşerek su fakirliğine girmiştir. Mevcut kaynaklarımızı doğru kullanamama, özellikle tarım başta olmak üzere yüzde 60'lara varan su israfı, küresel ısınmaya bağlı kuraklık ve yağış rejimlerindeki değişimler ülkemizi derinden etkilemeye başlamıştır. Ülkemizde su yönetimi ile ilgili yasa ve yönetmelikler çıkartılmakta ve yeni kurum ve kuruluşlar oluşturulmaktadır. Su yönetimi konusunda en temel ihtiyaç bir 'su yönetimi stratejisine' sahip olunması, bu strateji temelinde su yönetiminin yeniden yapılandırılmasıdır" şeklinde konuştu.

'İLKBAHAR YAĞIŞLARI ÇOK ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Demir, son birkaç aydır yaşanan sürecin suyun ve su yönetiminin ihmal edilemeyeceğini ve zamana bırakılamayacağını açıkça gösterdiğini dile getirerek, "Son bir ay içerisinde düşen yağışlar az da olsa nefes almamızı sağlamış, ancak önümüzde bizi bekleyen tehlikeleri tamamen bertaraf etmemiştir. Belli bölgelerdeki içme suyu kaynaklarımızda bir rahatlama görülse de düşen kar ve yağmur, yer altı su kaynaklarımızın beslenmesinde yeter kaynağı henüz oluşturmamıştır. Baharın girdiği ve tarımsal faaliyetlerin hız kazandığı günümüzde ilkbahar yağışları, mevcut kaynaklarımızın düzenli ve kontrollü kullanılması çok önemlidir. Kuraklık etkisinin devam etmesi halinde zaten ciddi yara alan tarımsal üretim potansiyelimiz risk altında olacak, tarımsal sulama amacıyla kullanılacak sularda sıkıntı yaşanabilecektir. Bu da hem üretim hem de kaliteyi doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle su yönetiminin gecikmeden ülkesel politika halinde planlanması ve uygulanması zorunludur" dedi.


Prof. Dr. Demir: Tarımsal sulama amaçlı kullanılacak suda sıkıntı yaşanabilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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