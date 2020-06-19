Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
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Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılması gerekenleri sıraladı. Ceyhan; maske zorunluluğu, toplanma sayılarında kısıtlanma, kademeli mesai ve evden çalışma, sınavlara yönelik önlemler ve şehirler arası ulaşım öncesi test yapılması uygulamaları yürürlüğe girerse virüsle mücadelenin başarıya ulaşacağını söyledi.

Prof. Dr. Ceyhan,
19.06.2020 07:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 07:59

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 11 Mart günü Türkiye'ye de sıçradı. Mart ayından bu yana hayatımızdaki en önemli gündem maddesi olan kovid-19 için bilim insanları da bir çözüm arıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise virüsle mücadelede yapılması gereken 5 uygulamayı kamuoyuyla paylaştı. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" dedi.

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programına katılan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sokağa çıkma yasağı ilan etmeden Koronavirüs salgınını önlemenin çok kritik beş uygulamayla mümkün olabileceğini söyledi.

İşte o 5 önlem:

1) Maske zorunluluğu: Tüm ülkede maske takma zorunluluğu getirilmeli, takmayanlara cezai yaptırım uygulanmalı.

2) Toplanma sayılarında kısıtlama: Yaşadığımız deneyimler bize taziye evinden 190 vakanın çıkabildiğini, asker uğurlamasında çok sayıda insanın enfekte olabileceğini gösterdi. Tek odaktan yüksek sayıda hasta çıkmasını önlemek için farklı sebeplerle bir araya gelinebilecek etkinliklere kişi sayısı sınırlaması getirilmeli. Örneğin asker uğurlamasında 30 kişi, maç sevincinde 10 kişi gibi… Eğer bu rakamlar aşılırsa kolluk kuvvetleri müdahale edecek.

3) Kademeli mesai, evden çalışma: Toplu ulaşımda sıkışıklığın önüne geçebilmenin yolu kademeli mesaiden geçiyor. Her iş kolunun farklı saatlerde işe başlayıp bitirmesi insanların kalabalık ortamlara girmesini önler. İş tanımı evden çalışmaya müsait çok sayıda iş kolu var. Zorunlu değilse işyerlerinin evden çalışma sistemine geçmesi desteklenmeli.

4) Sınavlara yönelik önlemler: Toplu sınav sistemi için de benzer önerilerim var. Sınav salonları arttırılabilir ama en büyük risk alanı sınav salonları değil oraya toplu taşıma yöntemiyle gidip gelecek kişiler. Bir grup 9'da başlayabilir bir grup 9.30'da… Bu yolla o gün toplu taşımadaki kalabalıkların önüne geçilebilir.

5) Şehirler arası ulaşım öncesi test yapılması: Türkiye'nin birçok ilinde vaka sayısının artışının kaynağı İstanbul, Ankara, Konya gibi şehirlerden ufak illere giden ve salgını başlatan kişiler. Özellikle otobüs yolculukları bazen 10, bazen 20 saat sürüyor. Bu süre dahilinde herkesin aralıksız olarak maske takması imkânsız. Şehirler arası yolculuklarda bir gün önce test yaptırıp negatif raporu alınırsa seyahatler sonrası ortaya çıkacak bulaş oranı yüzde 60 oranında önlenebilir diye düşünüyorum.

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