Prof. Dr. Bülent Tıraş kimdir?
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Prof. Dr. Bülent Tıraş kimdir?

18.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:32
Prof. Dr. Bülent Tıraş kimdir?

Çağla İle Yeni Bir programında Tüp bebek tedavisi hakkında önemli bilgiler açıklayan Prof. Dr. Bülent Tıraş kimdir? Prof. Dr. Bülent Tıraş kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Bülent Tıraş hayatı ve biyografisi nedir?

Çağla İle Yeni Bir programında Tüp bebek tedavisi hakkında önemli bilgiler açıklayan Prof. Dr. Bülent Tıraş kimdir? Prof. Dr. Bülent Tıraş kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Bülent Tıraş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberlerimizde...

PROF. DR. BÜLENT TIRAŞ KİMDİR?

Doğum Tarihi: 01/03/1961

Kaç yaşında: 60 yaşında

Doğum Yeri: Siirt

Öğrenim Durumu:

*1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi' nden dönem üçüncüsü olarak mezun oldu.

*1986-1992 yılları arasında Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı.

*1994-1997 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı' nda Yardımcı Doçent olarak çalıştı.

*1997-2003 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı' nda Doçent olarak çalıştı.

*2003-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı' nda Profesör olarak çalıştı.

*2011 yılından beri Maslak Acıbadem Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde görevini sürdürmektedir.

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