Prof. dr. andı: teknolojik gelişime katkıda bulunmuş bir medeniyetin çocuklarıyız

17.09.2019 16:18

BİNLERCE teknoloji meraklısını ağırlayacak olan TEKNOFEST kapılarını açtı. Fuarın akademik paydaşlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı , "Bu teknolojinin öncüllerinin, bizim bilim tarihimiz içerisinde var olduğunu iddia ediyoruz. ve Bilim Tarihi Müzesi'nden getirdiğimiz birtakım objeleri de gösteriyoruz. Biz teknolojik gelişime katkıda bulunmuş bir medeniyetin çocuklarıyız" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Büyük bir ilgiyle karşılanan fuarda, Türk Yıldızları'nın 7 uçakla yaptığı gösteri nefesleri kesti. İzleyiciler bol bol fotoğraf çekti ve pilotlara el salladı.

Birçok eğitim kurumunun yer aldığı fuarda, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) de gençlerle buluştu. Teknofest'e ikinci defa katıldıklarını belirten üniversite rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, "Bu yıl da buraya büyük bir istekle geldik. Böylesi bir fuarın uzun ömürlü olmasını ve vatanımız, milletimiz, dışa bağımlılıktan kurtulan bir savunma sanayii oluşturma yolundaki çabalarımız için hayırlı atılımlara vesile olmasını diliyoruz. İki yıldır buraya birçok katılımcıdan farklı bir amaçla katılıyoruz. Biz, vakıf üniversiteleri arasında Bilim Tarihi bölümü olan tek üniversiteyiz. Yani bu teknolojinin öncüllerinin, bizim bilim tarihimiz içerisinde var olduğunu iddia ediyoruz. ve Bilim Tarihi Müzesi'nden getirdiğimiz birtakım objelerle de örnekler gösteriyoruz. Gelen ziyaretçilerin özellikle de gençlerin bilinçlenmesi için güzel bir katkı sağlıyor, bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

"ALUTEAM'DE 200 PARÇA İMAL EDİYORUZ"

"Bu teknolojinin tamamı Batının icat ettiği ve insanlığa sunduğu bir teknoloji değil" diyen Prof. Dr. Andı, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Bunun öncülleri de vardı. Geçtiğimiz yüzyıllarda biz de insanlığın teknolojik gelişimine katkıda bulunmuş bir medeniyetin ve bilim geleneğinin çocuklarıyız. Yalnızca bu temayla da yetinmiyoruz. Bizim SİHA'larla, İHA'larla diğer birtakım savunma sanayii motorlarıyla doğrudan ilişkimiz var. Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) diye bir birimimiz var. Orada kimi motorlarımızın parçalarını yapıyoruz. 200 kadar parça bizim üniversitemiz tarafından bu merkezde imal ediliyor. Bir yandan da bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği gibi birimlerimizde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin geliştirdiği projeler var. Onlardan bazı örnekleri burada sergiliyoruz. Yani biz de burada kendimizi konunun ilgilisine ve meraklısına tam anlamıyla sunmuş oluyoruz."

Kaynak: DHA