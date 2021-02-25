Prof. Dr. Ali Yağız Üresin kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Yağız Üresin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği?
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Prof. Dr. Ali Yağız Üresin kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Yağız Üresin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği?

25.02.2021 11:12 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:21
Prof. Dr. Ali Yağız Üresin kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Yağız Üresin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği?

Prof. Dr. Ali Yağız Üresin kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Yağız Üresin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Ali Yağız Üresin hayatı ve biyografisi nedir?

Prof. Dr. Ali Yağız Üresin kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Yağız Üresin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Ali Yağız Üresin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. ALİ YAĞIZ ÜRESİN KİMDİR?

Prof. Dr. Yağız Üresin İstanbul Üniversitesi Tip Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanıdır.

Yağız Üresin 28 Kasım 1962 tarihinde istanbul Levent'te doğmuştur.

Tam adı Ali Yağız Üresin'dir.İstanbul Erkek Lisesinden 1980 yılında mezun oldu.

1986 yılında istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

1987-1990 yillan arasingla Istanbul Üniversitesi Tip Fakültes Farmakoloji Ve Klinik Farmakoloji Anabilimi Dalinda yüksek lisansini yaptı. 1991 yilinda doktora tezini istanbul Üniversitesi TIP Fakültesi Farmakoloj Anabilim Dalinda"opioid nitelikte stres uyaranlarının oubain tarafından oluşturulan aritmilere ve serum endojen digoksin benzeri madde düzeylerine etkisi " üzerine yapti.

Prof. Dr. Yağız Üresin, 22 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı oldu.

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