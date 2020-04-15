Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
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Ali Demirsoy, Güncel

Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı

Prof. Dr. Ali Demirsoy'un "Çin enfekte olmuş ilk 50 insanı öldürseydi salgın yayılmazdı. Ben olsam ilk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" yönündeki açıklamasına bilim insanları, "Bilimci olsun olmasın, herkesin sakınması gereken, cehaletle beslenen asıl karanlık budur" ifadeleriyle tepki gösterdi.

15.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:23
Profesörün 'İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm' sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı

Prof. Dr. Ali Demirsoy'un yaptığı "Çin enfekte olmuş ilk 50 insanı öldürseydi salgın yayılmazdı" yönündeki açıklaması bilim dünyasında tepkilere neden oldu. Ali Demirsoy'un açıklamaları üzerine bilim insanları, kamuoyuyla bir bildiri paylaştı. Yazılan bildiriyi şu ana kadar 74 bilim insanı imzaladı.

"BİLİMSEL YAKLAŞIM DEĞİL, BAĞNAZLIKTIR"

"Bilim, salgın yayılmasın diye insanların tecrit ve itlafını önermez" başlığını taşıyan bildiride "Salgın yayılmasın diye insanları öldürmek bilimsel bir yaklaşım değil tam tersine bilim kisvesinin arkasına saklanmış bağnazlıktır" denildi.

"CEHALETLE BESLENEN ASIL KARANLIK BUDUR"

İnsanları tedbir amaçlı öldürmeyi savunmanın ilkel, kaba-bilimci ve çoktan çöpe atılmış bir ideolojiye dayanmanın yanı sıra insan hayatının bir önemi olmadığını savunan etik dışı bir düşünce olduğu söylenen bildiride, "Bilimci olsun olmasın, herkesin sakınması gereken, cehaletle beslenen asıl karanlık budur" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. DEMİRSOY NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Ali Demirsoy, Halk TV ekranlarında katıldığı canlı yayında Çin'de korona virüsü hastalarının ilk ortaya çıktıkları anda öldürülmeleri gerektiğini söylemiş, "Bu virüs salgını önlenebilirdi. Nasıl biliyor musunuz? Böyle bir virüs piyasaya çıktı ne yapardım biliyor musun? Oradaki o 50-60 kişiyi bir adaya götürürdüm. Ya tecrit eder ya da öldürürdüm. İşte buna bilim denir bilim" ifadelerini kullanmıştı.

Profesörün 'İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm' sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
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