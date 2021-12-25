Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın vefatı - Celal Adan - Haberler
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Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın vefatı - Celal Adan

AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın eşi Ayten Yavaşca'ya başsağlığı dilemesi Naaş İSTANBUL - Vefat eden klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca (95) için Fatih Cami'sinde cenaze namazı kılınacak.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın eşi Ayten Yavaşca'ya başsağlığı dilemesi

Naaş

İSTANBUL - Vefat eden klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca (95) için Fatih Cami'sinde cenaze namazı kılınacak. MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın eşi Ayten Yavaşca'ya başsağlığı diledi.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın vefatı - Celal Adan

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın vefatı - Celal Adan

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın vefatı - Celal Adan

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın vefatı - Celal Adan

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

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