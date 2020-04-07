Prof. Dr. Ahmet Saltık kimdir? Prof. Dr. Ahmet Saltık hayatı ve biyografisi!
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Elazığ, Güncel

Prof. Dr. Ahmet Saltık kimdir? Prof. Dr. Ahmet Saltık hayatı ve biyografisi!

Koronavirüs açıklamaları ile gündeme gelen Prof. Dr. Ahmet Saltık, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Vatandaşların merak konusu haline gelen Ahmet Saltık hakkında çeşitli sorular gündeme geldi. Peki, Prof. Dr. Ahmet Saltık kimdir? İşte, Prof. Dr. Ahmet Saltık hayatı ve biyografisi!

07.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:20
Prof. Dr. Ahmet Saltık kimdir? Prof. Dr. Ahmet Saltık hayatı ve biyografisi!

Prof. Dr. Ahmet Saltık, koronavirüs süreci hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sosyal medyada ve gündemde sıkça konuşulan Prof. Dr. Ahmet Saltık, vatandaşların merak konusu odu. Prof. Dr. Ahmet Saltık kimdir? Prof. Dr. Ahmet Saltık hayatı ve biyografisi!

PROF. DR. AHMET SALTIK KİMDİR?

1953'te Elazığ'da doğdu. İlk ve ortaokulu Gaziantep'te okudu,

Van Lisesini 1971'de, (birincilikle) bitirdi.

NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere'de dil eğitimi aldı (1971).

Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi'nde staj yaptı.

1977'de İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirerek tıp doktoru oldu.

Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı.

1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzman doktor (Halk Sağlığı Uzmanı) oldu.

1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı.

1982'de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1981-88 arasında Elazığ'da muayenehane hekimliği, işyeri hekimlikleri

(Çimento, kağıt fabrikaları) yaptı;

Halk Sağlığı Bölge Lab. Müdürlüğünü yürüttü.

Yerel Fırat Gazetesi'nde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı.

1986'da ABD Texas School of Public Health'te eğitim aldı.

1988'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na

Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu.

9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996'da profesör oldu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden de mezun oldu (Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümü).

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