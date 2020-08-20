PROF. DR. AHMET HALUK DURSUN İÇİN AYASOFYA CAMİİ'NDE MEVLİT OKUNDU
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PROF. DR. AHMET HALUK DURSUN İÇİN AYASOFYA CAMİİ'NDE MEVLİT OKUNDU

Van Erçiş'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ölümünün birinci yılında Ayasofya Camii'nde mevlit okundu.

20.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:20

Van Erçiş'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ölümünün birinci yılında Ayasofya Camii'nde mevlit okundu. Mevlit programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve Dursun'un yakınları katıldı.

Trafik Kazası sırasında Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ile aynı otomobilde olan asistanı Ferhat Küçük, "Malazgirt'te bir çalıştaya katıldık. Haluk Dursun hoca orada konuşma yaptı. Sonra Ahlat'a geçtik. Dönüşte Erciş'te malum kaza oldu. Kazada Haluk hocanın koltuğu sırtıma geçmişti. Orada hocaya kesinlikle bir şey olduğunu anladım. Polislere 'beni bırakın hocaya bakın' dedim" dedi.

PROF. DR. AHMET HALUK DURSUN İÇİN AYASOFYA CAMİİ'NDE MEVLİT OKUNDU

Kaynak: DHA

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