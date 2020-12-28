Prof. Dr. Ahmet Acar kimdir? Ahmet Acar neden öldü? ODTÜ açıklamasında nelere yer verdi?
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Prof. Dr. Ahmet Acar kimdir? Ahmet Acar neden öldü? ODTÜ açıklamasında nelere yer verdi?

28.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:28
Prof. Dr. Ahmet Acar kimdir? Ahmet Acar neden öldü? ODTÜ açıklamasında nelere yer verdi?

ODTÜ'lü isimlerden olan Prof. Dr. Ahmet Acar hakkında çıkan haberler sonrası merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Prof. Dr. Ahmet Acar kimdir? AhmetAcar neden öldü?

ODTÜ eski rektörü olan Prof. Dr. Ahmet Acar, çeşitli sektörlerde yer alan kuruluşlara eğitim ve danışmanlık desteği verdi. Vefat haberi sonrası gündeme gelen isimlerden olan Prof. Dr. AhmetAcar hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Prof. Dr. Ahmet Acar kimdir?

PROF. DR. AHMET ACAR KİMDİR?

Ahmet Acar, 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak çalıştı. Sayısal karar modelleri, stratejik yönetim, girişimcilik ve küçük işletme yönetimi konularında dersler verdi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara eğitim ve danışmanlık desteği verdi.

ODTÜ'de, İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı, İşletme Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü olarak görev yapan Acar, "ODTÜ Stratejik Planı 2005 - 2010" çalışmalarını yürütme sorumluluğunu aldı. 2008 ve 2012 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörü olarak atandı.

Ahmet Acar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin eski rektörüdür. Aynı üniversitede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı.

AHMET ACAR NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Acar, 27 Aralık'ta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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