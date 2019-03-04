Prodigy'nin Solisti Keith Flint Hayatını Kaybetti

Ünlü İngiliz elektronik müzik grubu The Prodigy'nin vokalisti Keith Flint'in hayatını kaybettiği açıklandı.

49 yaşındaki Flint'in İngiltere'nin Essex bölgesindeki Dunmow'da bulunan evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Polis yerel saatle sabah 8 civarında "bir adamın sağlık durumuna ilişkin" bir telefon aldıklarını, eve ulaştıklarında Flint'in hayatını kaybetmiş olduğunu söyledi.

Polis Flint'in ölümünün şüpheli görünmediğini ve olayla ilgili dosya açıldığını belirtti.

Flint, Avustralya turundan İngiltere'ye yeni dönmüştü ve Mayıs ayında Amerika turnesine çıkacaktı.

Grubun 1990'larda büyük hit olan şarkıları Breathe ve Firestarter gibi şarkıların vokali de Flint'e aitti.