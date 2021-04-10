Pro Elite League'de 3. ve 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı
Pro Elite League'de haftanın sonuçları.
FIFA'nın Pro Club modunda 11'e 11 oynanan Türkiye'nin önde gelen espor takımlarının yanı sıra ülkemizin önemli futbol takımlarının da mücadele edeceği Pro Elite League'de 3. ve 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Eskişehirspor Espor 4 haftanın sonunda lider konumda. Hemen ardında 1907 Fenerbahçe Espor ve Sivasspor Espor 2. sırada aynı puanla zirve yarışında takipte.
Karşılaşmalar 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde proeliteleaguetv Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Oynanan karşılaşmalarda kıyasıya mücadeleler ve bol gollü karşılaşmalar izledik. Pro Elite League'de haftanın sonuçları şu şekilde oldu;
Pro Elite League 3. Hafta Sonuçları
Sivasspor Espor 1 - 1 52 Orduspor FK
Bilgi Espor 0 - 1 Göztepe Gaming
Digital Stars Esports 2 - 2 Kasımpaşa Espor
Altay Espor 1 - 2 Team Aurora
Futbolist 0 - 1 Eskişehirspor Espor
Karagümrük Espor 2 - 0 İstanbul Başakşehir
Adanaspor Espor 1 - 3 1907 Fenerbahçe Espor
Pro Elite League'de 4. Hafta Sonuçları
Göztepe Gaming 0 - 1 Karagümrük Espor
İstanbul Başakşehir 3 - 2 Gaziantep FK Espor
Team Aurora 0 - 1 Digital Stars Esports
Kasımpaşa Espor 3 - 3 Bilgi Espor
52 Orduspor FK 1 - 2 Altay Espor
Futbolist 1 - 0 Adanaspor Espor
1907 Fenerbahçe Espor 1 - 1 Sivasspor Espor
Pro Elite League 3. ve 4. hafta sonuçları, proeliteleague resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Paylaşıma göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros