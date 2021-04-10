Pro Elite League'de 3. ve 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı
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Pro Elite League'de 3. ve 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı

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Pro Elite League'de 3. ve 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı

Pro Elite League'de haftanın sonuçları.

FIFA'nın Pro Club modunda 11'e 11 oynanan Türkiye'nin önde gelen espor takımlarının yanı sıra ülkemizin önemli futbol takımlarının da mücadele edeceği Pro Elite League'de 3. ve 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Eskişehirspor Espor 4 haftanın sonunda lider konumda. Hemen ardında 1907 Fenerbahçe Espor ve Sivasspor Espor 2. sırada aynı puanla zirve yarışında takipte.

Karşılaşmalar 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde proeliteleaguetv Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Oynanan karşılaşmalarda kıyasıya mücadeleler ve bol gollü karşılaşmalar izledik. Pro Elite League'de haftanın sonuçları şu şekilde oldu;

Pro Elite League 3. Hafta Sonuçları

Sivasspor Espor 1 - 1 52 Orduspor FK

Bilgi Espor 0 - 1 Göztepe Gaming

Digital Stars Esports 2 - 2 Kasımpaşa Espor

Altay Espor 1 - 2 Team Aurora

Futbolist 0 - 1 Eskişehirspor Espor

Karagümrük Espor 2 - 0 İstanbul Başakşehir

Adanaspor Espor 1 - 3 1907 Fenerbahçe Espor

Pro Elite League'de 4. Hafta Sonuçları

Göztepe Gaming 0 - 1 Karagümrük Espor

İstanbul Başakşehir 3 - 2 Gaziantep FK Espor

Team Aurora 0 - 1 Digital Stars Esports

Kasımpaşa Espor 3 - 3 Bilgi Espor

52 Orduspor FK 1 - 2 Altay Espor

Futbolist 1 - 0 Adanaspor Espor

1907 Fenerbahçe Espor 1 - 1 Sivasspor Espor

Pro Elite League 3. ve 4. hafta sonuçları, proeliteleague resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Paylaşıma göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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