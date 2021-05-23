Pro Elite League 16. ve 17. hafta fikstürü belli oldu
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Pro Elite League 16. ve 17. hafta fikstürü belli oldu

Pro Elite League 16. ve 17. hafta fikstürü belli oldu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Pro Elite League'de (proeliteleague) ikinci devre başlıyor!

Pro Elite League'de 4. sezonun ikinci devresi bu hafta oynanacak olan karşılaşmalarla başlıyor. Pro Elite League 16. haftanın açılış maçı 25 Mayıs Salı günü saat 23.00'da 52 Orduspor FK ve Futbolist arasındaki mücadeleye sahne olacak. 17. haftanın açılış maçı ise 24 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00'da Adanaspor Espor ve 52 Orduspor FK arasında oyananacak.

Kıyasıya mücadelenin hakim olduğu Pro Elite League'de ikinci devre heyecanı başlıyor. 16. ve 17. hafta fikstürü sosyal medya üzerinden açıklandı. Karşılaşmalar 24 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 27 Mayıs Perşembe günü son bulacak. Haftanın fikstürü ise şu şekilde:

Pro Elite League 16. Hafta Fikstürü

25 Mayıs Salı

52 Orduspor FK vs Futbolist |23.00| - Canlı Yayın

Gaziantep FK Espor vs Karagümrük Espor |23.30| - Canlı Yayın

27 Mayıs Perşembe

İstanbul Başakşehir vs Digital Stars Esports |22.00|

Göztepe Gaming vs Altay Espor |22.00|

Eskişehirspor Espor vs 1907 Fenerbahçe Espor |22.00|

Kasımpaşa Espor vs Sivasspor Espor |22.00|

Team Aurora vs Adanaspor Espor |23.30| - Canlı Yayın

Pro Elite League 17. Hafta Fikstürü

24 Mayıs Pazartesi

Adanaspor Espor vs 52 Orduspor FK |22.00| - Canlı Yayın

Gaziantep FK Epor vs Eskişehirspor Espor |22.30| - Canlı Yayın

26 Mayıs Çarşamba

Futbolist vs 1907 Fenerbahçe Espor |21.45| - Canlı Yayın

Sivasspor Espor vs Team Aurora |22.10| - Canlı Yayın

Digital Stars Eports vs Göztepe Gaming |22.30| - Canlı Yayın

27 Mayıs Perşembe

Bilgi Espor vs İstanbul Başakşehir |22.30| - Canlı Yayın

Altay Espor vs Kasımpaşa Espor |23.00| - Canlı Yayın

Nefes kesen mücadeleleri izlemek isterseniz Pro Elite League resmi Twitch kanalına ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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