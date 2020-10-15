Princeton Üniversitesi erkeklere kıyasla daha az maaş alan kadın profesörlere 1 milyon dolar...
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BBC

Princeton Üniversitesi erkeklere kıyasla daha az maaş alan kadın profesörlere 1 milyon dolar...

15.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:21
Princeton Üniversitesi erkeklere kıyasla daha az maaş alan kadın profesörlere 1 milyon dolar...

ABD'de Princeton Üniversitesi, Çalışma Bakanlığı'nın incelemesi sonucu kadın profesörlere erkek meslektaşlarından daha az ücret ödendiği belirlenince, geriye dönük 1 milyon dolara yakın ödeme yapmayı kabul etti.

ABD'de Princeton Üniversitesi, Çalışma Bakanlığı'nın incelemesi sonucu kadın profesörlere erkek meslektaşlarından daha az ücret ödendiği belirlenince, geriye dönük 1 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Üniversite, kadın profesörlerin gelecekteki maaşlarını düzenlemek için de 250 bin dolar daha harcayacak.

Çalışma Bakanlığı'nın 2012-2014 yılları arasındaki incelemesinde 106 kadın profesöre daha az ücret ödendiği belirlendi.

Üniversite herhangi bir hata yaptığını kabul etmezken, Princeton'ın Sözcüsü Ben Chang "uzun ve maliyetli bir davadan ve akademisyenler ve üniversiteye etkisinden kaçınmak için uzlaşma yoluna gittiklerini" söyledi.

Anlaşma uyarınca üniversite 106 kadın profesöre 925 bin dolar ödeyecek, gelecekteki maaşların ayarlanması için de 253 bin dolar ayrılacak.

Yüksek Öğrenim Dergisi adlı yayının son verilerine göre, 2018'de Princeton'daki kadın profesörler yıllık 235 bin dolar, erkek profesörler ise 253 bin dolar kazanıyor.

Ancak Sözcü Chang tüm profesörleri aynı grupta toplamanın "hatalı bir istatistik modeli" olduğunu ve üniversitenin "hocalarını işe alma, değerlendirme ve ücretlendirme yöntemiyle alakası bulunmadığını" söyledi.

Üniversitenin fakülteye göre kendi analizini yaptığını belirten Chang, "doğru yöntemin bu olduğunu" savundu.

Chang buna gerekçe olarak da farklı akademik disiplinlerin farklı istihdam pazarları olarak işlemesini gösterdi.

Az temsil edildiği disiplinlerde kadınlara öncelik verilecek

Princeton, ödemeye ek olarak gelecekte maaş eşitliğini sağlamak için çeşitli adımlar atmayı da kabul etti.

Buna göre, işe alınırken ve yıllık değerlendirmelerde maaşlar incelenecek, geleneksel olarak kadınların az temsil edildiği disiplinlerde kadınlara öncelik verilecek ve kadınlar liderlik görevleri üstlenmeye teşvik edilecekler.

BBC
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