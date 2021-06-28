Pride ne demek? Powered by pride nedir, ne demek? Pride nedir, ne anlama geliyor?

Sosyal medyada ve Twitter'da yer alan gündem konularından birisi de Pride kelimesi oldu. Bunun ardından pride nedir, ne demek merak edildi. Peki, pride ne demektir, hangi dildedir? Powered by pride ne demek, ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...

Pride ne demek, anlamı nedir merak edildi. Bunun yanı sıra bazı yerlerde kullanılan powered by pride ne anlama geliyor o da merak konusu oldu.

PRİDE NE DEMEK?

İngilizce kökenli pride kelimesinin anlamı "gurur, kibir, onur, iftihar, övünç, kıvanç" vb. anlamlarına gelmektedir. Bazı kullanımlarına göre kuşlar için tüylerini kabartmak anlamına geliyor. Aynı şekilde 'aslan sürüsü' manasını da taşımaktadır.

Pride örnek kullanımları:

a matter of pride : gurur meselesi

a pride of lions : aslan sürüsü

swollen with pride : koltukları kabarmış

pride of place : en yüksek mevki

take a pride in : iftihar etmek

POWERED BY PRİDE NE DEMEK?

Powered by pride 'Gururla destekliyorum' anlamına gelmektedir.