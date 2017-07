Pride in London yürüyüşü başladı



Celal Sönmez, Londra, 8 Temmuz, (DHA)- Londra'da 'London in Pride' adı altında düzenlenen LGBTİ yürüyüşüne ellerinde gökkuşağı renklerindeki bayraklarla binlerce kişi katılıyor. Regent Street, Pıca Dılly, Trafalgar Square, The Mall ve Son Whıtehall istikametinde devam eden yürüyüş kortej geçişi şeklinde devam ediyor. Londralılar ellerinde bayraklarla yürüyüşe destek veriyor. Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel ve İntersex bireylerin 'Onur Yürüyüşü' Londrada başladı. Yürüyüşe 40 bin civarında kişi katılıyor.