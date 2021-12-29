Prey sistem gereksinimleri! Prey kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Epic Games'in kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu bilim kurgu oyunu Prey sistem gereksinimleri neler? Prey kaç GB? Detaylar haberimizde…
Prey'de, 2032 yılında ayın yörüngesinde dönen bir uzay istasyonu olan Talos I'de uyanıyorsunuz. İnsanlığı sonsuza dek değiştirmeyi amaçlayan bir deneyin ana konususunuz - ancak işler çok yanlış gitti. Uzay istasyonu düşman uzaylılar tarafından istila edildi ve şimdi avlanıyorsunuz.
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Talos I'in karanlık sırlarını ve kendi geçmişinizi ararken, istasyonda bulunan araçları kullanarak hayatta kalmalısınız - zekanız, silahlarınız ve zihin bükme yetenekleriniz. Talos I'in ve gemideki herkesin kaderi senin ellerinde.
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit versions)
- İşlemci: Intel i5-2400, AMD FX-8320
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit versions)
- İşlemci: Intel i7-2600K, AMD FX-8350
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 970 4GB, AMD R9 290 4GB
Prey'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.
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