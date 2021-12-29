Prey sistem gereksinimleri! Prey kaç GB?

Prey'de, 2032 yılında ayın yörüngesinde dönen bir uzay istasyonu olan Talos I'de uyanıyorsunuz. İnsanlığı sonsuza dek değiştirmeyi amaçlayan bir deneyin ana konususunuz - ancak işler çok yanlış gitti. Uzay istasyonu düşman uzaylılar tarafından istila edildi ve şimdi avlanıyorsunuz.

Talos I'in karanlık sırlarını ve kendi geçmişinizi ararken, istasyonda bulunan araçları kullanarak hayatta kalmalısınız - zekanız, silahlarınız ve zihin bükme yetenekleriniz. Talos I'in ve gemideki herkesin kaderi senin ellerinde.

Prey Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit versions)

İşlemci: Intel i5-2400, AMD FX-8320

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

Prey Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit versions)

İşlemci: Intel i7-2600K, AMD FX-8350

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 970 4GB, AMD R9 290 4GB

Prey Kaç GB?

Prey'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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