Prenses Süreyya kimdir? Prenses Süreyya hayat hikayesi nedir? Gençliği ve eğitimi hakkında bilgiler
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Prenses Süreyya kimdir? Prenses Süreyya hayat hikayesi nedir? Gençliği ve eğitimi hakkında bilgiler

09.10.2020 23:59 | Son Güncelleme: 10.10.2020 00:03
Prenses Süreyya kimdir? Prenses Süreyya hayat hikayesi nedir? Gençliği ve eğitimi hakkında bilgiler

Prenses Süreyya'nın hayat hikayesi merak konusu oldu. Kırmızı oda dizisinde Alya'nın hikayesinde geçen Prenses Süreyya kimdir, biyografisi nedir? Tüm detaylar sizlerle...

İran prensesi, Prenses Süreyya'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Kırmızı oda dizisiyle gündeme gelen Prenses Süreyya kimdir, nerelidir, hangi ülkenin prensesidir?

PRENSES SÜREYYA KİMDİR?

Süreyya İsfendiyari Bahtiyari (22 Haziran 1932, İsfahan - 25 Ekim 2001, Paris), İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi.

Prenses Süreyya doğum tarihi : 22 Haziran 1932

Prenses Süreyya vefat tarihi : 25 Ekim 2001

Prenses Süreyya nerede doğdu : İran doğumlu

Süreyya, 1950'li yıllarda Batı Almanya'nın İran büyükelçisi ve asilzade Halil İsfendiyari'nin ve Moskova doğumlu Alman eşi Eva Karl'ın en büyük çocuğu ve tek kızıydı. 22 Haziran 1932 tarihinde İsfahan'da İngiliz Misyoner Hastanesi'nde doğdu. Ailesi uzun süre İran hükümetinin diplomatik işlerine dahil olmuştu. Amcası Sardar Esad, 20. yüzyılın başlarında İran anayasal hareketinin lideriydi. Süreyya Berlin ve İsfahan'da büyüdü ve Londra ve İsviçre'de eğitim aldı.

Son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin 1951 yılında evlendiği ikinci eşidir. "Sürgündeki Prenses" olarak da bilinir. Kendisi şaha çocuk veremediği için şahın ailesi tarafından saraydan uzaklaştırılmıştır. Şah uzaklaştırılmasını istemese de ailesinin kararına uymak zorunda kalmıştır.

Soraya ve İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin 1956'daki Türkiye ziyareti basında büyük yankı uyandırmış, "Soraya" ismi Türk halkının diline "Süreyya" olarak yerleşmişti ve hatta kimileri kız çocuklarına Süreyya ismini vermişti. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, Soraya'dan sonra 1959'da Farah Diba Pehlevi ile bir evlilik gerçekleştirdi. Soraya ise Rıza Pehlevi'den ayrıldıktan sonra yeniden evlenmedi.

Prenses 25 Ekim 2001'de Paris'teki evinde öldü. Esfendiyari'nin hikâyesini seneler sonra Ersin Faikzade kaleme aldı.

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