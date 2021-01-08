'Prenses Diana ve Prens Charles balayını Borçka'da geçirmiş' paylaşımı ilgi çekti
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'Prenses Diana ve Prens Charles balayını Borçka'da geçirmiş' paylaşımı ilgi çekti

08.01.2021 21:52 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:56
'Prenses Diana ve Prens Charles balayını Borçka'da geçirmiş' paylaşımı ilgi çekti

ARTVİN'in Borçka Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Prenses Diana ve eşi prens Charles'in fotoğrafları paylaşılarak balayı tatillerini ilçelerinde geçirdiklerine yer verildi.

ARTVİN'in Borçka Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Prenses Diana ve eşi prens Charles'in fotoğrafları paylaşılarak balayı tatillerini ilçelerinde geçirdiklerine yer verildi. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Fotoğraftaki manzara ilçemize benziyor diye şaka yapmak istedik" dedi.

Artvin'in Borçka Belediyesi'nin sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Prenses Diana ve Prens Charles'in balayı tatillerini ilçelerinde geçirdiklerine yer verildi. Paylaşım sosyal medyada ilgi çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımın doğru olup olmadığı merak etti.Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise paylaşımın bir latife olduğunu belirterek, "Amacımız ilçenin doğal ve tabii güzelliklerine dikkat çekmek. Fotoğraftaki manzara ilçemize benziyor diye şaka yapmak istedik. Bu tarz paylaşımları sosyal medya hesaplarımızdan geçmişte yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.


'Prenses Diana ve Prens Charles balayını Borçka'da geçirmiş' paylaşımı ilgi çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AYDIN

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