Prenses Charlotte'nin, Kraliçe Elizabeth'e olan benzerliği İngiliz medyasında gündem oldu
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde tahtın 4. varisi minik Prenses Charlotte okula başladı. Ancak okula başlamasından çok Kraliçe Elizabeth'e benzerliğiyle dikkat çekti.
Prenses Charlotte tıpkı abisi Prens George gibi Thomas's Battersea'de okula başladı. Ancak minik prensesin Kraliçe Elizabeth'e olan benzerliği dikkat çekti.
BENZERLİK KARŞISINDA ŞAŞKINLIK YAŞADILAR
İngilizler, sosyal medya üzerinden Kraliçe Elizabeth'in 4 yaşındayken 1930 yılında okula başlarken çekilmiş fotoğrafları ile Charlotte'nin fotoğrafını kıyaslayarak aralarında benzerliği karşısında şaşırdılar.
Prenses Charlotte, okula annesi Kate Middleton'ın, kardeşi George ise babası Prens William'ın elini tutarak girdi. Kraliyet ailesini okul müdürü kapıda karşıladı.
KARDEŞ İNDİRİMİNDEN FAYDALANDI
Yıllığı 19 bin sterlin olan okula Prenses 17 bin sterline kayıt oldu. Bunun nedeni ise abisiyle aynı okulda olduğu için kardeş indiriminden faydalanması.