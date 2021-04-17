Prens Philip'in cenaze töreninde akılalmaz protesto! Kalabalığın içinde çırılçıplak soyundu

İngiltere, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'i son yolculuğuna uğurlarken tören sırasında akılalmaz bir protestoya tanık oldu. Saygı duruşunun bittiği sırada kabalığın önüne gelen eylemci kadın, çırılçıplak soyunarak, "Gezegeni kurtarın" diye bağırdı. Ekipler, eylemci kadını çok geçmeden yakalayıp üzerini örterek gözaltına aldı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, bugün Windsor Kalesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği tören sırasında bir de akılalmaz protesto yaşandı.

ÇIPLAK HALDE ZIPLADI

Prince Philip'in gömüldüğü Windsor kalesinin önünde bir dakikalık saygısı duruşu bittiği sırada soyunan bir kadın, kalenin önünde toplanan kalabalığın önüne geçti.Burada Kraliçe' Victoria'nın heykelinin üzerine zıplamaya çalışan kadın ''Gezegeni kurtarın'' diye bağırdı.

EYLEMCİ GÖZALTINA ALINDI

Eylemci kadına çok geçmeden müdahale eden polis ekipleri önce bir polisin yeleği ile kadının üzerini örttü. Ardından tam olarak kontrol altına alınan kadın, üzerine battaniye örtülerek gözaltına alındı. Öte yandan yüzlerce silahlı polis kale etrafında cenaze töreni boyunca çelikten bir çember ördü.