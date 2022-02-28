Prens Harry ve Meghan Markle Ukrayna halkının yanında! - Haberler

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Prens Harry ve Meghan Markle Ukrayna halkının yanında!

DailyMotion.com - Magazin
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2020'de İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan ve ABD'ye taşınan Prens Harry ile Meghan Markle "Ukrayna halkının yanında olduklarını" söyledi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, perşembe günü komşu ülkeye yönelik işgal başlattığı için kınadı.

2020'de İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan ve ABD'ye taşınan Prens Harry ile Meghan Markle "Ukrayna halkının yanında olduklarını" söyledi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, perşembe günü komşu ülkeye yönelik işgal başlattığı için kınadı.

DailyMotion.com - Magazin

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