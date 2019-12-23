Prens George mutfağa girdi
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Prens George mutfağa girdi

İngiliz kraliyet ailesinin yeni kuşak üyelerinden Prens George daha küçücük yaşta görevlerini yerine getirmeye başladı

23.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:41
Prens George mutfağa girdi

Dedesi ve babası 'ın ardından tahtın üçüncü sıradaki varisi olan 6 yaşındaki Prens George, büyük babaannesi, babası ve dedesiyle birlikte geleneksel pudingi yaptı.

Yardım etkinliğinin bir parçası

Her yıl düzenlenen ve bu yıl Prens George'a da görev verilen bu etkinlik, İngiliz kraliyet deniz ve hava kuvvetleri ile ordu görevlileri, emeklileri ve aileleri yararına gerçekleştirilen yardım etkinliğinin bir parçası.

Prens William ile Kate Middleton'ın ilk çocuğu olan Prens George, taht için üçüncü sırada yer alıyor. (Kaynak: APF, AP, REUTERS, HÜRRİYET)

Kaynak: Snob Magazin

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