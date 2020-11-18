Prematüre olarak dünyaya geldi, 21 yıl sonra hemşiresiyle buluştu

Sivas'ta 21 yıl önce prematüre olarak dünyaya gelen Beyzanur Erdoğan, Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen "Parematüre Günü" etkinliğinde, bakımını üstlenen hemşerisiyle bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadı.

Sivas'ta 21 yıl önce prematüre olarak dünyaya gelen Beyzanur Erdoğan, Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen "Parematüre Günü" etkinliğinde, bakımını üstlenen hemşerisiyle bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım Prematüre Günü nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde program düzenlendi.

Programda konuşan Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sönük bir kutlama yaptıklarını, gelecek yıllarda daha coşkulu kutlama yapmayı arzuladıklarını dile getirdi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gaffari Tunç da yenidoğan ailesi olarak prematüre bebeklerin yaşama tutunmaları için çaba gösterdiklerini anlattı.

Tunç, prematüre doğanların hassas bebekler olduğunu belirterek "Hassas dokunuşları bütün çalışma arkadaşlarım da yerine getirdiği için çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

21 yıl sonra hemşiresiyle buluştu

Kentte 21 yıl önce prematüre olarak dünyaya gelen ve serviste tedavi gören Beyzanur Erdoğan, kendisine ilk müdahaleyi yapan Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Nazlı Alkan ile bir araya gelerek ona çiçek takdim etti.

Erdoğan, 1999 yılında 26 haftalık olarak dünyaya geldiğini anlatarak "O dönemlerde hemşirem ile bir fotoğrafım vardı. Annemle konuşmamızda, anne acaba hemşiremiz yaşıyor mu, hala hayatta mı diye soruyordum. Başka bir hemşire vesilesiyle onu buldum. Şu an elimde o ilk fotoğrafımız var. Hemşirem ile bir araya geldiğimizde duygu dolu anlar yaşadık. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hemşire Alkan ise prematüre dünyaya gelen bebeklerin hayata tutunmaları ve sağlıklı nesiller yetişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Alkan, prematüre olarak dünyaya gelen Beyzanur ile bir araya gelmekten dolayı çok heyecanlandığını belirterek "Verdiğimiz emeklerin boşa gitmemesi bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı