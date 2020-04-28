Prangalı Yarim konusu ne? Prangalı Yarim oyuncuları, fragmanı ve özeti
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Prangalı Yarim konusu ne? Prangalı Yarim oyuncuları, fragmanı ve özeti

Macera dolu bir evlilik hikayesini anlatan Prangalı Yarim filminde, evlenmek isteyen iki gencin küs olan babalarının yanı sıra bir de beklenmedik şekilde gelişen kaza olayı kavuşmalarına engel olur. Prangalı Yarim fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

28.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:23

Prangalı Yarim, 2018 yılında vizyone girdi. Filmin başrollerinde Mert Ekin Daymaz ile Öykü Çelik yer alıyor. Kız arkadaşını beğenen Mahmut'un peşine düşen Bahri, Mahmut'a kamyon çarpmasıyla kendini prangalar içinde bulur. Başına gelen son olay ile evlenemeyeceğini düşündüğü sırada imdadına arkadaşı yetişir.

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PRANGALI YARİM OYUNCULARI

Yönetmenliğini Eray Koçak ve Serap Sabahat Danış'ın üstlendiği Prangalı Yarim filmi oyuncuları arasında; Mert Ekin Daymaz, Öykü Çelik, Levent Tülek, Aydan Burhan, Serhat Özcan, Mert Efe Günaydın, Muharrem Bayrak, Tevfik Yapıcı, Özlem Çakar Yalçınkaya, Aslıhan Büyükdereli, Tuncay Gençkalan, Emir Ünver, Tolga Öztürk, Aylin Veziroğlu, Emre Fakıoğlu, Poyraz Eser, Burak Sarı yer alıyor.

Prangalı Yarim konusu ne? Prangalı Yarim oyuncuları, fragmanı ve özeti

PRANGALI YARİM KONUSU

Bahri ve Merve küçük bir kasabada yaşayan, çocukluktan itibaren birbirlerine aşık iki gençtir. Evlendikten sonra kasabayı terk edip, İstanbul'da yaşamak isterler. Ancak çiftin babaları kavga etmiş ve 12 yıldır birbirlerine küsmüşlerdir. Araya giren kimse babaları barıştıramamıştır.

Kasabaya yeni tayin olan kaymakam bu küslüğü duymuş ve özel bir ziyaret tertip etmiştir. iki adamın barışması sağlanacak hem de bu barışın temini olarak, birbirini seven iki gencin izdivacı için de söz alınacaktır. Bahri'nin babasi Galip, Merve'nin babası Muzaffer, kaymakamın isteği karşısında daha fazla dayanamaz ve barışırlar. Kaymakamin bir isteği daha vardır. Muzaffer'den kızını istemeye gelmelerine müsaade etmesini ister ve vereceğine dair söz alır. Muzaffer kabul eder ama en ufak bir hatada iptal edeceğini de söyler.

Prangalı Yarim konusu ne? Prangalı Yarim oyuncuları, fragmanı ve özeti

Ancak zengin bir adamın oğlu Mahmut'un gözü Merve'dedir. Sosyal medyada Merve'nin fotosunu beğendiğini öğrenen Bahri, Sabri ile birlikte Mahmut'u korkutmaya gider fakat Mahmut kaçarken kamyon çarpar. Şikayet üzerine dava açılmış ve beklemeye geçilmiştir.Sonunda mahkemeden kara çıkar ve Bahri'nin takılan elektronik pranga ile 3 ay boyunca evinin 100 metre uzağına gidemeyeceği söylenmiştir. Bu durum karşısında Merve ile evlenemeyeceğini düşünürken, Sabri, yeni bir planşa ortaya atılır. Bahri ile Merve evlenebilecek mi?

Prangalı Yarim konusu ne? Prangalı Yarim oyuncuları, fragmanı ve özeti
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