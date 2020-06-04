Prag Büyükelçisi Bağış'tan Çekya'ya 1915 tepkisi
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Prag Büyükelçisi Bağış'tan Çekya'ya 1915 tepkisi

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Senatosu Başkanı Miloş Vystrcil'e 1915 olayları hakkında tepkisini dile getirdi.

Prag Büyükelçisi Bağış'tan Çekya'ya 1915 tepkisi
04.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:11

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Senatosu Başkanı Miloş Vystrcil'e 1915 olayları hakkında tepkisini dile getirdi.

Türkiye'nin Çekya'da bulunan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile Birinci Müsteşar Behiç Hatipoğlu, Çekya Senatosu Başkanı Miloş Vystrcil'i makamında ziyaret etti. Büyükelçi Bağış, ziyareti sırasında Çekya Temsilciler Meclisinin 2017 yılında 1915 olayları hakkında aldığı kararı ve söz konusu olayları soykırım olarak niteleyen ifadenin Çekya Senatosu'nda 20 Mayıs tarihinde kabul edilen "İkinci Dünya Savaşı'nın Sona Ermesinin 75'nci Yıldönümü ve Özellikle İki Dünya Savaşı Sırasında Gerçekleşenler Olmak Üzere İnsanlığa Karşı Suçların Kınanması" başlıklı kararda yinelenmesi nedeni ile haklı tepkilerini dile getirdi. - PRAG

Kaynak: İHA

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