Prag-Bratislava otobanında patlayıcı madde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prag-Bratislava otobanında patlayıcı madde bulundu

Prag-Bratislava otobanında patlayıcı madde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekya'nın başkenti Prag ile Slovakya'nın başkenti Bratislava'yı birbirine bağlayan otobanda patlayıcı madde bulundu.

Çekya'nın başkenti Prag ile Slovakya'nın başkenti Bratislava'yı birbirine bağlayan otobanda patlayıcı madde bulundu.

Çekya'nın başkenti Prag ile Slovakya'nın başkenti Bratislava'yı birbirine bağlayan otobanda yapılan bakım onarım çalışmaları sırasında patlayıcı madde bulundu. Otobanın Velky Beranov ile Merin kasabaları arasındaki bölgede bulunan patlayıcının ilk etapta 2. Dünya Savaşı döneminden kaldığı sanılırken, daha sonra söz konusu patlayıcıların 1960 ve 1970'li yıllarda otoban inşaatında kullanılan patlayıcılar olabileceği belirtildi.

Çek polis sözcüsü Dana Cirtkova yaptığı açıklamada, "Onarım operasyonları sırasında, önemli miktarda patlayıcı bulundu. Bunlar, otoyolun ilk inşaatı sırasında kullanılmış olabilir. Bomba imha uzmanları, patlayıcıların nasıl çıkarılacağını belirlemek için şimdi polisle birlikte çalışıyor" dedi.

(Ebru Orhan/İHA)

Prag-Bratislava otobanında patlayıcı madde bulundu
Prag-Bratislava otobanında patlayıcı madde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ömer Çelik Ersin Tatar Adnan Menderes
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Burak Sergen Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Ali Tandoğan Aykut Kocaman Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Prag-Bratislava otobanında patlayıcı madde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 19:36:22. #1.16#

title