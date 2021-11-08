Pqueen: "3 kişi çoktan tespit edildi"

Geçtiğimiz günlerde bir grup kişi tarafından hedef alınarak binlerce kişinin izlediği bir canlı yayında adres, telefon ve kimlik numarası gibi kişisel verileri paylaşılan Twitch yayıncısı Pelin "Pqueen" Baynazoğlu, internet dünyasında büyük bir destek görmüş ve kısa süre içerisinde adli yollar üzerinden adımlar atmıştı.

Birkaç günlük aranın ardından sevilen yayıncı 7 Kasım Pazar günü açtığı canlı yayında izleyicilerinden gelen sorular üzerine adli makamlara taşınan bu konu hakkında da konuştu.

Kişisel bilgilerini sosyal medya üzerinden yayan kişilerden üç kişinin tespit edildiğini dile getiren Baynazoğlu, konu hakkındaki konuşmasında "Yani çok komik bu arada. Gerçekten yaşlarını söylesem şok geçirirsiniz. 3 kişi çoktan tespit edildi. Biz işlemiş başlattık, ertesi gün de bilgileri bulundu üç arkadaşın." sözlerini dile getirdi.

Konuşmasının devamında davanın sadece ifşa ile ilgili olmadığını dile getiren Pqueen, "Keşke sadece numara ifşası olsaydı ama sadece o yok. 'Ev adresi bulunmuş inşallah birisi gebertir' diyenler, 'kendisi yapmış bunu bir araştırın' diyenler yani kendim neden ev adresimi ve telefon numaramı ifşa edeyim? Böyle bir şey mümkün mü? 'duyar ve prim kasma' diyenler yani ne hakaretler." ve "İşin içerisinde şu anda hakaret var itibarsızlaştırma davası açıyoruz. Bir de üzerine kişisel verileri koruma kanununa uymamaktan dolayı davamızı açtık." dedi.

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