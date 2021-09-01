Pozitif vakaların çıktığı kargo gemisinde mürettebat karantinaya alındı
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Pozitif vakaların çıktığı kargo gemisinde mürettebat karantinaya alındı

Pozitif vakaların çıktığı kargo gemisinde mürettebat karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarına demirleyen kargo gemisinin 4 mürettebatının korona virüs testi pozitif çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarına demirleyen kargo gemisinin 4 mürettebatının korona virüs testi pozitif çıktı. Temaslılarla birlikte karaya çıkartılan 12 kişi karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirlenen Panama bandıralı 'Fahriye K.' isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4'ünün korona virüs testi pozitif çıktı. 4 pozitif ile birlikte temaslı olduğu tespit edilen 8 personel de karaya çıkarıldı. Personeller karantinaya alınırken, gemide ise detaylı dezenfekte çalışması yapıldı.

Öte yandan, mürettebatın karantinaya alındığı gemi havadan drone ile de görüntülendi. - KOCAELİ

Pozitif vakaların çıktığı kargo gemisinde mürettebat karantinaya alındı
Pozitif vakaların çıktığı kargo gemisinde mürettebat karantinaya alındı
Pozitif vakaların çıktığı kargo gemisinde mürettebat karantinaya alındı
Pozitif vakaların çıktığı kargo gemisinde mürettebat karantinaya alındı
Pozitif vakaların çıktığı kargo gemisinde mürettebat karantinaya alındı
Pozitif vakaların çıktığı kargo gemisinde mürettebat karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Pozitif vakaların çıktığı kargo gemisinde mürettebat karantinaya alındı - Haberler
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