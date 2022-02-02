Pozantı'ya yıl sonunda doğal gaz getirilecek

POZANTI, ADANA (AA) - Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede yıl sonunda doğal gaz kullanımının başlayacağını bildirdi.

Çay, yaptığı açıklamada, Aksa Doğalgaz Adana Bölge Müdürü Halit Demir'in kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyarette, ilçeye doğal gaz ulaştırılması yönünde görüşmeler yaptıklarını kaydeden Çay, "Allah kısmet ederse 2022 yılının sonuna doğru ilçenin ana caddesi olan Atatürk Caddesi ve D-750 kara yolundaki iş yerleri öncelikli olmak şartıyla yatırıma başlayacaklar. 2023 yılında ise diğer ara sokaklar ve mahallelere doğal gaz ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.