Pozantı'da yanan ormanlık alana kızılçam tohumu ekildi
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Pozantı'da yanan ormanlık alana kızılçam tohumu ekildi

22.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:40

Adana'nın Pozantı ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara yeniden yeşillendirme çalışmaları kapsamında kızılçam tohumu ekildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara yeniden yeşillendirme çalışmaları kapsamında kızılçam tohumu ekildi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Orman Haftası kapsamında Belemedik Mahallesindeki Kirazlıdere mevkisinde gerçekleşen etkinlikte, yanan alanlara 2 bin 100 kilogram tohum atacaklarını kaydetti.

Etkinliğe Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, Pozantı Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Doğucu, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Ünsal, Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Pozantı'da yanan ormanlık alana kızılçam tohumu ekildi
Pozantı'da yanan ormanlık alana kızılçam tohumu ekildi
Pozantı'da yanan ormanlık alana kızılçam tohumu ekildi
Pozantı'da yanan ormanlık alana kızılçam tohumu ekildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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