Pozantı'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
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Pozantı'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanı yakan şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanı yakan şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Pozantı ilçesine bağlı Gökbez Mahallesi'nde 8 farklı noktada orman yangını çıktı. Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler bölgede yaptıkları çalışmada Ahmet A. isminde bir şahsı suçüstü yakaladı. Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılırken şahsın suçüstü yakalanma anı İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi. - ADANA

Pozantı'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
Pozantı'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
Pozantı'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
Pozantı'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
Pozantı'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
Pozantı'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
Pozantı'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
Pozantı'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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